Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor

İHA

Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mahalleleri gezerek, vatandaşlarla buluşuyor. Ziyaretlerinde hayata geçirdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Özyiğit, talep ve önerileri de dinleyerek, var olan sorunları yerinde tespit ediyor.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Özyiğit, 50. Yıl ve Aydınlıkevler mahallelerinde de esnaf, semt pazarı ve site ziyaretlerinde bulundu.

Talepleri dinledi, sorunları yerinde tespit etti
Başkan Özyiğit, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte ilk olarak 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Nergiz Özcan’ı ziyaret etti. Özcan ile mahalle hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Özyiğit, halka en yakın temsil birimlerinden olan muhtarlıklarla iş birliği içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
Özyiğit, daha sonra 50. Yıl Mahallesindeki Metro Gold Sitesini ziyaret ederek, site sakinleriyle bir araya geldi. Yenişehir için hayata geçirdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendiren Özyiğit, talep ve önerileri de yerinde dinledi.
Daha sonra Aydınlıkevler Mahallesine geçen Özyiğit, esnafı ve Aydınlıkevler semt pazarını gezdi. Pazarcı esnafıyla tek tek sohbet eden Özyiğit, “Pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diledik. Önerilerini ve görüşlerini not ettik. Sorunları tamamen ortadan kaldırmak için görev başındayız” dedi.
Bir alışveriş merkezini de gezen Özyiğit, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan emekçi kadılara ve ziyaretçilere karanfil hediye ederek, günlerini kutladı.

“Halkla birlikte Yenişehir’i yönetmeye devam edeceğiz”
Vatandaşlarla karşılıklı dayanışma ile bugüne kadar çok güzel işler yaptıklarına dikkat çeken Başkan Özyiğit, “Halkla buluştuk, esnafımızla bir araya geldik. Halkımızla iç içeyiz, sorunlarında ve sıkıntılarında onlarla birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Hiçbir zaman kendi bildiğimiz noktada olmadık, halktan aldığımız geri bildirimle yani onların taleplerini yerine getirme noktasında temel bir anlayışımız var. Bunu göreve geldiğimiz ilk günlerden bu yana gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, dinliyoruz. Bugüne kadar karşılıklı dayanışma ile çok güzel işler yapabileceğimizi gördük. Tabi hizmetlerimizi de anlattık. Çalışmalarımızı aktardık, özellikle 06 yaş arası çocuklara yönelik hayata geçirdiğimiz proje ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Türkiye’de yapılmayan bir çalışmaydı. Bir belediyenin yaptığı en özgün çalışmalardan biri diyebiliriz. İnsanlarımız bu hizmetlerden yararlanmaları için öncelikle hizmet hakkında bilgi sahibi olmalılar. Biz de kendilerini bilgilendiriyoruz. Karşılıklı görüşlerimizi ifade ediyoruz ve bu şekilde daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Ziyaretlerimiz devam edecek, halkla birlikte Yenişehir’i yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 374 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 374 litre kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Mersin´de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı
Pandemide takibi aksayan prostat hastalarında böbrek yetmezliği 4 kat arttı İstanbul, Ankara, Konya, Mersin ve Aksaray’da 5 farklı klinikteki takipli 410 iyi huylu prostat büyümesi olan hastanın virüs kapma korkusu böbrek fonksiyonlarının azalmasına neden oldu Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Diri: “Çalışmaya dahil ettiğimiz hastaların ortalama olarak son 12 aydır kontrollerini aksattığını tespit ettik”
YEREL HABERLER Pandemide takibi aksayan prostat hastalarında böbrek ...
Tabakta sunulan Tarsus humusu artık konservede
YEREL HABERLER Tabakta sunulan Tarsus humusu artık konservede
(Özel) Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski sevgilisinin cezalandırılmasını istiyor Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, 2019 yılında müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını, ayrılmak istediğinde de bu görüntüleri yayınladığını iddia ettiği eski erkek arkadaşının cezalandırılmasını istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Uygunsuz görüntülerini yayınlayan eski ...
‘Feray için adalet’ fidanı diktiler
YEREL HABERLER ‘Feray için adalet’ fidanı diktiler
Başkan Yılmaz'dan 'Dünya Kadınlar Günü'de kadınlara mektup ve hediye
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan 'Dünya Kadınlar Günü'de kadınlara ...
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama
'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi kapılarını açtı
YEREL HABERLER 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri' sergisi ...
Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi Selahattin Arslan: "MESKİ olarak tespitlerimizde içme suyu konusunda problem yaşanmıyor" "Daha kaliteli bir içme suyunu temin edebilmek için ön çalışmaları başlatabiliriz"
YEREL HABERLER Köylüler MESKİ'den içme suyu istedi Selahattin ...
Kaptan kadın polis her göreve hazır
YEREL HABERLER Kaptan kadın polis her göreve hazır
Türkiye’nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın sahada çalışıyor Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS Projesindeki kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mersinli kadın gazetecilerle bir araya geldi Akkuyu Nükleer A.Ş. İdari Destek Direktörlüğü Genel Müdür Özel Kalem Müdürü Konovalova: “Sahada bin 41 kadın çalışıyor. Bunların 308’i Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde görev alıyor ve bunlardan da 97’si Türk”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk nükleer santralinde bin 41 kadın ...
Kadın polisler unutulmadı
YEREL HABERLER Kadın polisler unutulmadı
Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi 'Kadınlar Günü'nü kutladı
Gökalp: "Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı için eğitim şart"
YEREL HABERLER Gökalp: "Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı için ...
Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı
7 yıldır aranıyordu Hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 7 yıldır aranıyordu Hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay ...
Mezitli'de kürsü kadınların
YEREL HABERLER Mezitli'de kürsü kadınların
TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği
YEREL HABERLER TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği
Akdeniz Belediyesi 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'ni yeniledi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi 'Şıh Muhammet Abbari Türbesi'ni ...
Durakta bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalan kapkaççılar, yakalandı
YEREL HABERLER Durakta bekleyen kadının elindeki cep telefonunu ...
Toroslar Belediyesinden 'dijital ortamdan İstiklal Marşını güzel okuma yarışması'
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden 'dijital ortamdan İstiklal ...
Tarsus'ta belediye aracı kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta belediye aracı kaza yaptı: 3 yaralı