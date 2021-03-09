Yenişehir’de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Üreten Kadınlar Birlikte Güçlü’ sloganıyla düzenlediği etkinlikte kadın üreticiler bir araya geldi. 12 Mart Cuma akşamına kadar sürecek etkinliğin ilk gününde, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de kadın üreticileri yalnız bırakmadı.

Hayatın her alanında kadın üreticilerin yanında olan Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Üreten Kadınlar Birlikte Güçlü’ sloganıyla etkinlik düzenliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü karşısında yer alan meydanda düzenlenen etkinlikte 120 stant yer alıyor. Etkinlikte, üretici kadınlar hediyelik eşya, el sanatları, takı tasarım, el yapımı ve organik ürün stantlarında Mersinlilerle buluşuyor. Etkinlikte ayrıca Mersin Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevtap İnal da uluslararası alanda ödül alan 20 fotoğrafının yer aldığı sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kadın üreticilerin stantlarını tek tek gezen ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kadınların eşit, özgür ve aydınlık yarınlarda yer alması için mücadele edeceklerini söyledi.



Kadınlar üretiyor özgüvenleri artıyor

Etkinlikler sayesinde Mersinlilerle buluşan, ürünlerini tanıtma ve satma olanağı yakalayan üretici kadınlar uygulamadan memnun.

Tasarımını ve üretimini yaptığı birbirinden farklı bez bebek figürlerinin satışını yapan Meral Kaya, Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin her fırsatta kadın üreticilerinin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Daha önce hiçbir işte çalışmadığını ve pandemi dolayısıyla ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini anlatan Kaya, kendi imkanları ile öğrendiği oyuncak sanatından elde ettiği gelirle ekonomik olarak rahatladığını ifade etti. Kaya, “Daha önce 14 Şubat’ta da stant açmıştık. Burada satışlarımız çok güzeldi, bütün ürünlerimi satmıştım. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Hanım bizlerle ilgileniyor ve bizler için çabalıyorlar onlara teşekkür ediyorum, onların sayesinde bizlere de özgüven geldi. Üniversitede okuyan çocuklarıma para gönderme sıkıntım kalmadı, kredi kartımı kendim ödeyebiliyorum artık. Bu benim için güzel bir mutluluk” dedi.

Takı tasarımcısı Nurcan Demirkol da “El sanatlarımızı sergileme fırsatı verilmesi çok güzel bir duygu. Yenişehir Belediyesine bizlere böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ediyorum. Bizlere değer verilmesi daha çok mutlu ediyor. Daha önce yaptığım ürünleri satamıyordum. Yenişehir Belediyesinin sunduğu imkanla satışını yapıyorum, ekonomik anlamda güçlenmeye başladım. Mutfak masraflarımı az da olsa karşılayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

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