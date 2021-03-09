'Akdeniz'de kadın olmak' fotoğraf sergisi ilgi gördü

Akdeniz Belediyesince, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla, 'Akdeniz’de kadın olmak' isimli fotoğraf sergisi açıldı. Yoğun ilgi gören sergide üreten, çalışan emekçi kadınları yansıtan 44 fotoğraf sergilendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf sergisine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kaymakam Muhittin Pamuk, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, kurum müdürleri, kadın muhtarlar, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Hakkınızı ancak kendiniz söke söke alabilirsiniz”

Gültak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Çalışan tüm dünya kadınlarının, şehit annelerimizin ve şehit eşlerinin günü kutlu olsun. Sadece bir gün değil, 365 gün kadınlar günü ve anneler günü olsun. Maalesef hala kadına yönelik şiddet olayları var. Kadına şiddet, tahammül edilebilecek bir konu değildir. Toplumu öyle eğitmeliyiz ki ne kadına, ne hayvana ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmamalı. Kadınlar, hayatın ve siyasetin içinde olmalı. Tabi bunu erkeklerden beklemeyin. Bu hakkınızı öncelikle istemeniz, mücadele ederek söke söke almanız gerekiyor. İnşallah bizden sonra Akdeniz’e gelecek olan belediye başkanı da bir kadın olur” dedi.

“Kadın kooperatiflerimizin yanındayız”

Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinin desteği ve katılımıyla kurulan 3 kooperatif olduğunu kaydederek; “Bu kooperatiflerden iki tanesi kadın kooperatifi. Yoğun bir üretim ve satış yaparak kazanç sağlıyorlar. Kadının üretime dâhil olup kendi parasını kazanması, kendisine olan özgüvenini de arttırır. İki kadın ve bir engelli kooperatifimizi destekledik ve onlara, şehrimizin en hareketli caddelerinden birinde yer verdik. Mimarlarımız, kooperatiflerimizin içinde satış yaptığı parkı, kadın figürlerinin bulunduğu heykel ve led ışıklarla süsleyerek farklı bir görünüm kazandıracaklar. Böylelikle kadınlar, orada ürettikleri ürünleri, gıdaları satarak hem katma değer elde edecekler hem de evlerine özgüven içinde dönecekler” diye konuştu.

Başkan Gültak, Bağcılar İhsaniye (Melemez) Mahallesinde yaşayan kadınlar için 5 adet ekşi mayalı ekmek fırını yaptıklarını, mahalle evlerinde 700 civarında kadının meslek ve beceri eğitimleri aldıklarını ve kursiyer kadınlara, 30 lira günlük ücret ödendiğini belirtti.

“Kadın sorunu, sadece kadınların sorunu değildir”

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da konuşmasında, “Kadına dönük ayrımcılık ve şiddetle gündeme gelmemiz hepimizi üzüyor. Kadın sorunu, sadece kadın sorunu değildir. Demokratik, müreffeh, zengin bir ülke olmayı hedefliyorsak, kadının sosyal statüsünü mutlaka güçlendirmek zorundayız. Hayatın her anına emekleriyle değer katan tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs’ın 50 milletvekilinden sadece 9 tanesi kadın”

Etkinlikte söz alan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de kadınerkek eşitliği, kadının siyasetteki yeri, toplumdaki statüsü, kadın sorunları gibi konuların tartışıldığını dile getirerek, "Bu durum, KKTC’de de pek farklı değil. Aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Kıbrıs’ta kadınların eğitim seviyesi yüksek olmasına rağmen, toplumda hak ettikleri yerde değiller. Bizde 2018 seçimlerinde 50 tane milletvekili mevcut. Bu 50 milletvekilinden de sadece 9 tanesi kadındır. Gönül isterdi ki, daha fazlası olsun. Sadece bir kadın bakanımız var. Baktığımız zaman aynı sorunları yaşıyoruz. Fakat büyük bir gururla söylemek istiyorum ki, Dışişleri Bakanlığında durum öyle değil. Bizler, diplomatlar olarak sınavla işe giriyoruz. Kadro sınavlarına girdiğimizde açılan 10 sınavdan 8 veya 9’unu kadınlar kazanıyor. Dışişlerinde üst seviye yükselme sınavlarında yine daha çok kadınlar başarılı oluyor. Bunu gururla söylüyorum" diye konuştu.

Fotoğraf sergisi belediye binasında açık

Konuşmaların ardından Başkan Gültak, Akdenizli kadınları temsilen, eşi Behiye Gültak’a çiçek takdim etti. Ayrıca Kaymakam Pamuk, Kıbrıs Başkonsolosu Mendeli’ye, Akdenizli kadın kooperatiflerinin ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etti. Sonrasında da ‘Akdeniz’de kadın olmak’ adlı serginin açılışı gerçekleşti. Protokol üyeleri, konuklar ve her yaştan vatandaş, Akdenizli emekçi kadınları anlatan sergiyi beğeniyle gezdi. Emekçi kadınları anlatan fotoğraflar, belediye binası girişi ile üst katlarında sergilenmeye devam ediyor.

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