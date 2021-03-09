Vali Su, 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri Sergisi’ni ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde oluşturulan ‘Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri Sergisi’ni ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Mersin Arkeoloji Müzesinde, müze müdürlüğü teşhir salonları ve depolarında bulunan toplam 33 kadın ile ilgili arkeolojik eser ve sikkeden oluşan sergiye, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman ve il müdürleri ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Duru katıldı.

Geçmişten günümüze yaşam, doğum, ölüm temalarının kadınla ilişkilendirildiği, kadının daima yaşamı sağlayan bir kapı, bir anahtar olarak değerlendirildiği eserlerin yer aldığı sergiyi ilgiyle inceleyen Vali Su, başta kadınlara yönelik şiddet ve kötü muamele olmak üzere tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması için hep birlikte mücadeleye devam edildiğini belirtti. Vali Su, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı daha da artırmak için tüm kurumların, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalar yaptığını kaydetti.

Toplumun her katmanı ve her meslek dalında kadınların daha çok yer almasını arzu ettiklerini kaydeden Vali Su, bu çerçevede çalışmaları sürdürülmeye devam ettiklerini belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

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