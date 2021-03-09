Kadınlar 'Çocuk Hatıra Ormanı'na fidan dikti

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli kadın personeller, 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla fidan dikti.

Merkez Toroslar ilçesi Anıttepe Parkında bulunan 'Çocuk Hatıra Ormanı'ndaki etkinlikte 50 adet çam fidanı ile 50 meyve fidanı diken kadınlar, fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmedi. Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocukların da katıldığı etkinlikte konuşan İl Müdürü Veysel Topkaya, amaçlarının çevre ve doğa sevgisi bilincini oluşturmak ve bir araya gelme duygusunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı da 'engelsiz çocuklar buluşma projesi' kapsamında fidan dikme etkinliklerinin devam edeceğini bildirdi.

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