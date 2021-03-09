Plastik boru yüklü tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde plastik su borusu yüklü bir tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bahittin Ş. yönetimindeki 33 AAK 138 plakalı çekici, 47 PR 240 plakalı dorse plastik su borusu yüklü tırda TarsusPozantı otoyolunun Damlama mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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