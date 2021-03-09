

TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken kupa kısmından alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tarsus Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde akşam saatlerinde hareket halinde olan Bahettin Şahin yönetimindeki 33 AAK 138 plakalı plastik boru yüklü TIR, kupa kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Kupa kısmı alev topuna dönen ve dorse kısmına sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin güvenlik amacıyla trafiğe kapattığı yolda alevlere tazyikli su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını söndürdü. Ölün ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, dorsedeki plastik boruların da çoğu kullanılmaz hale geldi.FOTOĞRFALIDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus TARSUS (Mersin), (DHA)

2021-03-09 20:58:28



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