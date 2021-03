Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Davultepe’deki itirazlara kayıtsız kalmam beklenemez”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Metro projesinin emin adımlarla devam ettiğini belirterek, "Ben yaptığım işi biliyorum. Makul olan fiyat olmadığı sürece de sadece metro değil, bir başka yatırım her ne olursa olsun, ihaleyi gözüm kapalı verecek kadar, yani siyasi karar alacak kadar bu memlekete kasteden bir siyasetçi değilim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Mart Ayı Toplantısının Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Mecliste idareden gelen 18, komisyonlardan gelen 2 olmak üzere toplam 20 madde görüşüldü. Mecliste görüşülen önemli konuları kısa çalışma ödeneği, metro ihalesi ve Mersin Limanının genişletilmesi oluşturdu.

Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde kurulması planlanan sanayi sitesine karşı çıkan arazi sahipleri, toplantı öncesinde Başkan Seçer’i Kongre ve Sergi Sarayı girişinde karşıladı. Seçer, Davultepe sakinlerine, “O iş bende. Orada bir sorun yok. Hatta oraya da geleceğim, dedim. Daha önce gelecektim ayarlamayı kendileri yapamadı muhtarlar. Şimdi bir ayarlama yapıp geleceğim. Sizler üretiminizi yapın” dedi.

Seçer, kısa çalışma ödeneği eleştirilerine yanıt verdi

Kısa çalışma ödeneği konusunda meclis üyelerinden gelen eleştirilere yanıt veren Seçer, “Bu konuda benim bir malumat vermemi gerektiren ne bir yetkim var ne de bir durum var. Yasalar açık. Kanun koyucu ben değilim. Orada açık açık nasıl bir uygulama yapacağım yazıyor” ifadelerini kullandı.

Seçer, kısa çalışma ödeneğinde siyasi hareket edildiği iddialarına ise şu yanıtı verdi:

“Bizim herhangi bir siyasi ayrım yaptığımıza dair bir belgeniz var mı? Yoksa kafadan mı konuşuyorsunuz? Biliyorsunuz Çalışma Bakanlığından bize müfettiş geldi. O müfettişlerimizin raporunu alırım, çerçeveletirsin, duvarına asarsın. Diyor ki; bu bir şikayet konusu. Kurumda, belediyede çalışanların yer değiştirilmesi, işten çıkarılması vesaire, herhangi bir konuda ırki, mezhebi, siyasi bir ayrımcılığa rastlanmamıştır diyen şu anda Bakanlığın müfettişleri. Bu çok yeni bir rapor. Yani siz burada ezbere konuşuyorsunuz. Birileri geliyor sizi politik olarak tahrik ediyor ve çıkıyorsunuz buraya, yani düşünmeden, bu söz nereye gider, başkanı ne ile suçluyoruz, idareyi ne ile suçluyoruz ya da kamuoyunda bizi izleyenler bundan nasıl etkilenecek diye düşünmeden konuşuyorsunuz. Ben bunu söylemek istiyorum. Hepimiz yasal çerçevede görev yapıyoruz. Siz burada meclis üyeliğini kafanıza göre yapamazsınız. Ben başkanlığı kafama göre yapamam. Öyle ağzımıza geleni konuşamayız, suçlayamayız."

“Metro projesi emin adımlarla gidiyor”

18 Şubat’ta ikinci aşaması yapılan ve yasal süreci devam eden metro ihalesiyle ilgili sürecin devam ettiğini belirten Seçer, “Yani süreç devam ettiği için detaylı bilgi veremiyorum ama bu projenin gerçekleşmemesi için dua edenler, bu projenin gerçekleşmemesi için lobi faaliyetlerinde bulunanlar, ne yaparlarsa yapsınlar, bu proje emin adımlarla gidiyor. Ben yaptığım işi biliyorum. Makul olan fiyat olmadığı sürece de sadece metro değil, bir başka yatırım her ne olursa olsun, ihaleyi gözüm kapalı verecek kadar, yani siyasi karar alacak kadar bu memlekete kasteden bir siyasetçi değilim. Aklı başında rasyonel kadrolara sahibiz. Çok şükür bu birikime de sahibiz. Yalnız şu anda süreç devam ediyor. Yasal olarak açıklamada imtina ettiğim bazı bilgiler var. Açıklamamda bir mahsur olmadığı zaman bunu zaten kamuoyu ile paylaşacağım ama ezcümle şu anda bizim gerçekleştirdiğimiz metro ihalesi devam ediyor" diye konuştu.

“Gelecek toplantıda limanın genişlemesini burada bir meclis kararına bağlayalım”

Limanın genişlemesi konusunda da değerlendirmede bulunan Seçer, meclis üyelerine “Siz de hazırlığınızı yapın lütfen. Bundan sonraki toplantı muhtemelen pazartesi günü olacak. Hazırlığınızı yapın. Ben de bir teklifle geleceğim. Liman konusunda herkes söyleyeceğini söylesin, netleştirelim. Meclis bunu istiyor mu, istemiyor mu, bu işi hiç eğmeye bükmeye gerek yok. Geçtiğimiz dönem meclisi bu kararı almış. Burada yapılacak olan liman genişlemesi ile ilgili imar düzenlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına olumsuz görüş bildirerek zaten tavrını ortaya koymuş. ‘Bunu yapmayın’ demiş. Biz de dönemin meclisi olarak, net bir şekilde herkes kararını versin. Gelecek toplantıda bunu burada bir meclis kararına bağlayalım. Tarihe not düşmek açısından doğru bir şey yapılırsa eğer, o doğrultuda karar veren meclis üyelerimiz varsa hiç olmazsa tarihe bir not düşmüş olsun” şeklinde konuştu.

“Çatı kavşağı dediğimiz bölgede yer tespiti yapıldı, bir üst geçit yapılacak”

87 gün gibi kısa sürede yapımı tamamlanıp trafiğe açılan Sevgi Katlı Kavşağına yönelik yapılan önerilere de açıklama getiren Seçer, şu ifadeleri kullandı; “Yayaların bazı talepleri var orayla ilgili. Çatı kavşağı dediğimiz bölgede yer tespiti yapıldı. Mülkiyet çünkü sorun oluyor. En kısa mesafeye denk gelen bir yerde, bir üst geçit yapılacak. Bir de çatı kavşağına denk gelen yerde araçların mesafe alarak tekrar geldiği istikamete dönmesi şikayeti var. Yine orada bir çalışma yapılacak ve karşı bölgede de yapılacak. Şimdi projeyi uygulamaya koyuyorsunuz, proje bittikten sonra uygulamada bazı eksikler görüyorsunuz. Bunlar çok maliyet getirmiyor, külfet getirmiyor. Orada da arkadaşlarımız eksik kalan ya da 'olsaydı iyi olur' dediğimiz konular üzerinde çalışıyorlar. Şu dediğinize katılıyorum. Göçmen Kavşağı bölgesinde yeni yapacağımız köprülü kavşak ile ilgili de buradan bazı dersler çıkartarak, o projeyi ona göre uygulayacağız."

“Davultepe’deki itirazlara kayıtsız kalmam beklenemez”

Başkan Seçer, Davultepe’de yapılması istenen küçük sanayi sitesi ve yeni gündem konusu olan Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesindeki küçük sanayi sitesi ve toptan ticaret alanı olarak ayrılan yer hakkında açıklamalarda bulunarak, “Davultepe konusu şu aşamada bir anlamda kapanmıştır. Şimdi orada acele kamulaştırma kararı verildi. Bu kararı da Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi aldı. Ancak bu şartlar altında bizim orada kamulaştırma yapmamız mümkün değildir. Şu durumda mevcut karar verilen 33 hektarlık Davultepe bölgesinde küçük sanayi yatırımına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu benim kendi görüşümdür, yol vermemiz mümkün değildir. Çünkü ortada bir itiraz vardır. Orada tarımsal faaliyet gösteren üreticilerin bir itirazı vardır. Kamuoyunun bir tepkisi vardır. Buna kayıtsız kalmam beklenemez. Ben de olması gerekeni, doğal olanı yapacağım ama bu demek değildir ki, Mersin’in ya da Mezitli’nin küçük sanayi sitesine ihtiyacı yok, elbette var” dedi.

Başkan Seçer, Mersin’de tabela kirliliğini sona erdirmek için ilgili oda başkanları ile esnafın da görüş ve önerileri alınarak çalışma başlattıklarını belirterek, “Muazzam bir tabela kirliliği var. Biz bu çalışmaya bir yıldan daha önceki bir süreçte başladık. ESOB Başkanı, MTSO Başkanı ve ben bir araya geldik. Bu konuda onların da görüşlerini aldım ve öncelikli olarak esnafımızla toplantı yaparak, onları da bu konuya hazırlayarak, onları da aydınlatarak artık Mersin’de tabela kirliliğini ortadan kaldırmak için bir çalışma başlatalım dedik” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.