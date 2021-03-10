Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak’ın nikahını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı

Mersin'de özel gereksinimli Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak’ın nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sahile yeni kazandırılan Nikah ve Etkinlik Salonundaki merasimde, çifte bir ömür mutluluk dileyen Seçer, "Çok güzel bir hava, çok güzel bir ortam. Gülnur ve Fazlı kardeşimizin nikah merasiminde beraber bu akdi gerçekleştireceğiz. Mersin harika bir yer, harika bir kent. Yüzümüz Akdeniz’e dönük, sırtımız Toros dağlarına yaslı. Allah’ın iyi kullarıyız, şanslı kullarıyız. Şükretmek lazım. Böyle güzel bir memlekette yaşıyoruz" diye konuştu.

Çiftin nikahını kıyan Seçer, ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

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