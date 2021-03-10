Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı



Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki Suriye uyruklu 13'ü yaralı 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Anamur ilçesi açıklarında gece saatlerinde içerisinde Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, arama-kurtarma çalışması için olay yerine bot ve helikopter sevk etti. Ekipler, teknedeki 13'ü yaralı 19 kişiyi kurtararak karadaki ambulanslara taşıdı. Yaralılar Anamur, Bozyazı ve Aydıkcık ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken 1 ağır yaralı Antalya'ya sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan 6 kişi de işlemleri için polis ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Anamur ilçesi önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenler olan süratli bir fiber tekne tespit edilmiştir. Görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edildiğini anlayan düzensiz göçmen grubu kaçmak için yaptığı manevralar esnasında bölgede bulunan kayalıklara çarpmak suretiyle durmuş ve çarpmanın etkisiyle yaralanan düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilmiştir. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde toplam 19 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık personeli nezaretinde kayalıklardan alınarak sahile intikal ettirilmiş, içlerinde yaralı olan 13 düzensiz göçmen bilinci açık olarak sahilde bulunan ambulanslara teslim edilmiştir."

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-03-10 10:41:12



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