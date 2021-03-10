İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova: "Birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor" “Arz-talep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova: "Birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor" “Arz-talep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak”

İHA

İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova: "Birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor" “Arz-talep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak”

Bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi, dünya genelinde konteyner sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Arztalep dengesinin bozulması nedeniyle gemilerin ve konteynerlerin çoğunun Çin ile ABD arasındaki ticarete yönlendirildiğini belirten MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova, birçok ülke gibi Türk ihracatçıların da boş konteyner bulmakta zorlandığını söyledi.
Korona virüs pandemisinin dünya ekonomisine bir etkisi de lojistik sektöründe yaşanıyor. Günümüzde artık ülkeler arası deniz taşımacılığında ağırlıklı olarak konteyner kullanılması, pandemi sürecinde arztalep dengesinin bozulmasıyla boş konteynere olan ihtiyacı artırdı. Ancak, birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor. Türkiye de ihracatını artırmasına karşın, boş konteyner bulmakta zorlanan ülkeler arasında yer alıyor.

“Boş konteyner sıkıntısı pandeminin getirdiği bir sorun”
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Atahan Çukurova, hem konteyner sıkıntısını hem de navlun fiyatlarındaki artışı İHA muhabirine değerlendirerek, çözüm önerilerini anlattı.
Boş konteyner sıkıntısının pandeminin getirdiği bir sorun olduğunu belirten Çukurova, “Pandemide arz ve talep dengeleri korkunç değişti. Arz vardı, talep yoktu. Lojistik sektörü mutlaka devam etmek zorunda. Lojistik zinciri dünya için çok önemli. Zaten kısıtlamalar sırasında bizim sektör kısıtlamalara en az tabi olan hatta olmayan bir sektördü; dolayısıyla lojistik devam etti. Bu sefer talep fazlalaştı. Şimdi öyle bir yere geldik ki özellikle ÇinAmerika arasındaki ticaret, aradaki açığı kapatmak için çok yüksek boyutlara ulaştı” dedi.

“Konteynerlerin çoğu Çin ile Amerika arasındaki ticarete yönlendirildi”
Konteyner taşımacılığı çok ciddi maliyetler gerektirdiğine işaret eden Çukurova, dünyadaki tüm konteyner taşımacılığının yüzde 85’ini 10 büyük firmanın yönettiğini, 34 firmanın birleşmesiyle kurulan bu firmaların da kendi ülkelerinde çok büyük devlet destekleriyle ayakta kaldıklarını ifade etti. Çukurova, “Dolayısıyla bu firmaların idare ettiği dünyada ekonomik bir hareket. Bu arztalep dengesinin bozulması nedeniyle gemilerin ve konteynerlerin çoğu Çin ile Amerika arasındaki ticarete yönlendirildi. Hatta talep çok, yeteri kadar konteyner ve gemi veremiyorlar, bazı hatlara ticaretlerini kestiler, gemi göndermediler. Mesela Afrika’ya, Güney Amerika’ya çok kısıtlandı. Brezilya, Ekvador gibi ülkelere de gemi adedi çok kısıtlandı” diye konuştu.

“Boş konteyner bulmakta sıkıntı çekiyoruz”
Türkiye’nin de bu arztalep dengesi bozukluğundan etkilendiğini ve konteyner sıkıntısı doğduğunu dile getiren Çukurova, “Gemi sayısı azalmıştı, o normale geldi ama boş konteyner bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun sebebi de ihracat çok, ithalat az. İthalat, birincisi döviz kurları nedeniyle azaldı; ikincisi de ihracatımızın tonaj bazında yükselmesiyle 60’a 40 oranında düştü. Dolayısıyla ihracata yönelik konteyner bulmakta sıkıntılarımız var. Gemi ve konteyner sayısı bizim talebimize, ihracatımıza yetmiyor şu anda” ifadelerini kullandı.

“Navlun fiyatları bin2 bin dolardan 89 bin dolara çıktı”
Bu sıkıntılar nedeniyle navlun fiyatlarının da 67 kat arttığına dikkat çeken Çukurova, “Yıllar boyu çok düşük, 200300 dolara düşen navlunlar vardı. Uzakdoğu navlunumuz bin2 bin dolar arasındaydı. Bu da düşüktü o zaman, biz de bunu kullanıyorduk. O zaman da taleparz ters yöndeydi; gemi firmalarının elinde çok ucuza çok konteyner vardı. İhracatçılar, pazarlıkla çok ucuz fiyatlara taşıdılar. O zaman bizim avantajımızaydı. Şimdi durum tersine dönüştüğü için bu fiyatlar korkunç yükseldi. Uzakdoğu’ya ortalama bin2 bin dolar olan navlunlar 89 bin dolarlara çıktı, çünkü talep çok, arz az. Devlet desteğiyle iflaslardan dönmeyi başaran bu firmalar da doğal olarak yıllarca yaptıkları zararı bu günlerde bu şekilde kapatıyorlar. Bu fiyatlar, arztalep dengesinin oturmasıyla makul seviyelere düşecektir ama bu da zaman alacaktır. Biriki ayda bunun oturmasını bekleyemeyiz, sene sonuna kadar belli seviyelere gelecektir” şeklinde konuştu.
Yaşanan sıkıntı nedeniyle ekonomide de kayıp olduğunu belirten Çukurova, “İhracatçılarımızın maliyetleri yükseldiği için kar marjları çok düştü. Onlar da ayakta kalmak için belki zararına veya çok az karla satış yapmak zorunda kalıyorlar” dedi.

“Sağlığa bağlıyız. Pandeminin normalleşmesi sonucu arztalep dengesi de normalleşecektir”
Sorunun çözümünün, arztalep dengesinin belli bir yere oturmasına bağlı olduğunun altını çizen Çukurova, bunun da pandeminin normalleşmesiyle mümkün olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:
“Biz ülke olarak da bizden daha büyük ülkeler de bu konuda bir şey yapamazlar. Bu bir ticarettir. Buna yasalarla kurallarla emrivaki bir düzeltme yapamazlar, ‘fiyatını şu seviyeye getireceksin’ veya zor kullanarak ‘bize daha fazla konteyner getir’ diyemezler. Büyük denizcilik firmaları da bu eksiklikleri görerek tamamlamaya çalışıyorlar. Örneğin, Çin çok büyük rakamlarda konteyner imal ediyor ve bunu her gün piyasaya sürüyor. Dolayısıyla zaman içinde bu konteyner eksikliği yok olacak. Arztalep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak ama bugünden yarına olmaz. Pandemi çok önemli. Pandeminin normalleşmesi sonucu bu arztalep dengesi de normalleşecektir. Dolayısıyla sağlığa bağlıyız.”
“Dayanacağız” diyen Çukurova, Türkiye ekonomisinin bir sürü kriz geçirse de çok güçlü bir altyapısı olduğunu vurgulayarak, “Özellikle KOBİ’lerimiz çok güçlü ve manevra kabiliyetleri çok güçlü. Bu tehlikelere karşı çok çabuk önlem alıp kılık kıyafet değiştirebiliyorlar ve ona göre kendilerini uyarabiliyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 ...
Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak’ın nikahını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı
YEREL HABERLER Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ...
(ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER (ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü ...
Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Davultepe’deki itirazlara kayıtsız kalmam beklenemez”
YEREL HABERLER Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin ...
Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaralı kurtardığı 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil ...
Mehmet Topal toprağa verildi
YEREL HABERLER Mehmet Topal toprağa verildi
19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara ...
HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda ...
Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
Plastik boru yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Plastik boru yüklü tır alev alev yandı
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama Tutuklananlar arasında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşinin de bulunduğu bildirildi
YEREL HABERLER Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 4 ...
Tarsus İdman Yurdu’nda Kırbıyık başkan oldu Harun Şahin Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu’nun 100. yılında şampiyon yapacağını, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu’nda Kırbıyık başkan oldu Harun ...
Başkan Yılmaz’dan, felçli Kestaneoğlu’na 8 Mart hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan, felçli Kestaneoğlu’na 8 Mart ...
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor 150 tekne kapasiteli Erdemli Balıkçı Barınağı'nın kapasitesi 300 tekneyle 2 katına çıkarılacak Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi ...
Kadınlar 'Çocuk Hatıra Ormanı'na fidan dikti
YEREL HABERLER Kadınlar 'Çocuk Hatıra Ormanı'na fidan dikti
Arslan: "Sektördeki olumsuz gelişmeleri müşterilerimize yansıtmıyoruz"
YEREL HABERLER Arslan: "Sektördeki olumsuz gelişmeleri ...
Vali Su, 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri Sergisi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Su, 'Geçmişten Günümüze Kadın Portreleri ...
'Akdeniz'de kadın olmak' fotoğraf sergisi ilgi gördü
YEREL HABERLER 'Akdeniz'de kadın olmak' fotoğraf sergisi ilgi gördü
Yenişehir’de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de üretici kadınlar el emeği ürünlerini ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol Takımı, Play-Off'a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Voleybol ...
Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
YEREL HABERLER Mersin Haline yeni çıkış kapısı yapılıyor
Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit, mahallelerde vatandaşların ...
Mersin'de 374 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 374 litre kaçak içki ele geçirildi