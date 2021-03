Mersin'de seyyar satıcı araçlarına estetik kazandırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı noktalarında seyyar satıcılık yapanların, kent estetiğine uygun araçlara sahip olması, kılıkkıyafet ve hijyen kurallarına azami özeni göstermeleri için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan seyyar satıcılarla ilgili olarak araç yenileme, tek tip kıyafet ve vatandaşlara nasıl hizmet verilmesi gerektiği konularında hayata geçirilen uygulama ve bilgilendirme çalışmalarının benzeri ilçelerde de başlatılıyor.

Tarsus seyyar satıcı esnafının sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine geçti

Tarsus’ta da sorumlulukları 1 Ocak itibariyle ilçe belediyesinden Büyükşehir Belediyesine geçen 115 seyyar satıcıyla toplantı düzenlenerek, yeni dönemde neler yapılacağı ve hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi verildi.

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali (TAŞTİ) içinde bulunan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Bütünşehir Yasası ile seyyar satıcıların sorumluluğunun ilçe belediyelerinden Büyükşehir Belediyesine verildiğini söyledi. Tarsus’ta bulunan resmi kayıtlı 115 seyyar satıcının şalgam, tatlı veya diğer yiyecek maddesi sattıkları araçlarının, kent estetiğine uygun ve hijyen kurallarına azami özen gösterilecek şekilde tamamen yenileneceğini kaydeden Tuğluoğlu, aynı şekilde kılıkkıyafet düzenlemesinin de getirileceğini vurguladı.

Tuğluoğlu, “Yası doğrultusunda Tarsus Belediyesi ile uzlaştık ve bütün dosyalarını bize devrettiler. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak iş ve işlemleriniz bize geçti. Biz 115 araç sayısını şu an itibariyle sabit tutma kararı aldık. Bu 115 arkadaşımızdan ne istediğimizi söyleyelim, onların da bizden ne gibi talepleri var alalım, çalışma yapalım ve sonra sizlerin önüne getirelim diye bu toplantıyı yapıyoruz. Daha sonra yeniden toplantılar yapacağız” dedi.

Seyyar satış yapılan araçların yanına masa sandalye konulmaması, temizlik ve mesafe kurallarına uyulması ve çevre düzeni gibi konuların da gündeme geldiği toplantıda, seyyar satıcıların istek ve beklentileri de dinlenip tek tek not alındı.

