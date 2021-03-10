Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak (2)

DHA

Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak (2)


AKKUYU NÜKLEER A.Ş İÇİN SÜRDÜREBİLİRLİK BAĞLANTILI İKİ KREDİ
Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye´de devam eden Akkuyu NGS inşaat projesinin finansmanı için Sovcombank'tan 7 yıl vadeli olarak iki aşamalı kredi alacak. Kredilerin biri 100 milyon dolar, diğeri ise 200 milyon dolar tutarında olacak. Şirket sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması durumunda, kredilerde faiz indiriminden de yararlanabilecek.
ROSATOM´un İktisat ve Maliyeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlya Rebrov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecekte düşük karbon dengesinin sağlanmasında nükleer enerjinin rolü yadsınamaz. Nükleer enerji üretimi, Paris Anlaşması'nda belirtilen iklim hedeflerine ve BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da çok önemli bir role sahip. Uzun vadeli ortaklıklara önem veriyoruz ve Sovcombank ile stratejik işbirliğimizin genişlemesinden de son derece memnunuz. Türkiye'de Akkuyu NGS'nin inşaatı hızla devam etmektedir. Bu anlamda Sovcombank kredisi, projenin finansmanının zamanında sağlanması bağlamında çok önemlidir. Aslında bugün ROSATOM Devlet Şirketi, sürdürülebilir kalkınma gündeminin desteklenmesi ile ilgilenen itibarlı finansal ortakların çalıştırılmasını gerektiren birçok projeyi yerine getirmektedir. Sovcombank'ın da bu hedeflere ulaşma konusunda bize yardım edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
'FİNANSMAN SAĞLAYAN DÜNYADAKİ İLK NÜKLEER SANTRAL'
Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Anton Dedusenko da şunları söyledi:
"Akkuyu NGS inşaat projesi birçok anlamda en iyi projelerden bir tanesidir. Akkuyu NGS, sadece Türkiye'de inşa edilecek ilk nükleer santral değil inşasında doğrudan `sürdürülebilir´ finansman sağlayan dünyadaki ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. ROSATOM'un stratejik önceliklerinden biri BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sunmaktır. Türk ortaklarımızla beraber Akkuyu projesini, sürdürülebilir kalkınma alanında ROSATOM´un başarılarının en iyi örneği haline getirmek için çalışıyoruz."
'ORTAK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'
Sovcombank Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Gusev ise şunları kaydetti:
"Akkuyu NGS projesinde ROSATOM ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sovcombank, 2019'da BM Sorumlu Bankacılık prensiplerini imzalayan ilk Rus bankası oldu. Bu prensiplere göre, dünyanın en büyük bankaları stratejilerini BM'nin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirme sözü verdiler. ROSATOM ve Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yaptığımız işbirliği, bu hedefleri karşılıyor. Hem Sovcombank hem de ROSATOM, 'uygun fiyatlı ve temiz enerji' hedefine uyan düşük karbonlu temiz enerji geliştirmekle ilgileniyor." 
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-03-10 15:54:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3’üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Akkuyu NGS sahasında incelemelerde ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 300 milyon dolarlık kredi anlaşması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 300 milyon dolarlık kredi ...
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak
YEREL HABERLER Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin ...
Müzik engel tanımadı
YEREL HABERLER Müzik engel tanımadı
Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak zorunda"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak ...
MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu
Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 ...
Mersin'de seyyar satıcı araçlarına estetik kazandırılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de seyyar satıcı araçlarına estetik ...
İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova: "Birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor" “Arz-talep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak”
YEREL HABERLER İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu ...
Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 ...
Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak’ın nikahını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı
YEREL HABERLER Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ...
(ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER (ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü ...
Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Davultepe’deki itirazlara kayıtsız kalmam beklenemez”
YEREL HABERLER Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin ...
Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaralı kurtardığı 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil ...
Mehmet Topal toprağa verildi
YEREL HABERLER Mehmet Topal toprağa verildi
19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara ...
HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı
YEREL HABERLER HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda ...
Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
Plastik boru yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Plastik boru yüklü tır alev alev yandı
Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama Tutuklananlar arasında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşinin de bulunduğu bildirildi
YEREL HABERLER Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 4 ...
Tarsus İdman Yurdu’nda Kırbıyık başkan oldu Harun Şahin Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu’nun 100. yılında şampiyon yapacağını, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu’nda Kırbıyık başkan oldu Harun ...
Başkan Yılmaz’dan, felçli Kestaneoğlu’na 8 Mart hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan, felçli Kestaneoğlu’na 8 Mart ...
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor 150 tekne kapasiteli Erdemli Balıkçı Barınağı'nın kapasitesi 300 tekneyle 2 katına çıkarılacak Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi ...