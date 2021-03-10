İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

İHA

İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde 13 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ikna etti.
Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden toplu konutlarda geldi. Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden F.M. (37) adlı kişi, inşaatı devam eden 13 katlı binanın çatısına çıktı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin tedbir aldığı olayda, aileyi nedenlerle bunalıma giren öğrenilen F.M., polislerin ve arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen ikna edilemedi. 2 bacağını aşağıya sarkıtan F.M., çatıya çıkan Belediye Başkanı koruması Ali Can’ın aracılığıyla Başkan Haluk Bozdoğan ile telefonla görüşmeye başladı.
Aşağıda beklerken gençle telefonla görüşen Başkan Bozdoğan, kendisine yardımcı olacağını belirterek, “Sen bizim için önemlisin. Çözülmeyecek bir problem yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz” dedi. F.M., Başkan Bozdoğan’dan çocuklarını görmek istediğini iletti. Kendi aracıyla F.M.’nin 2 çocuğunu getirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, genci ikna etti.
Binadan inen F.M., Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın eline öperek boynuna sarıldı. F.M. Başkan Bozdoğan’a sorunlarını anlattı, Başkan Bozdoğan kendisine yardımcı olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de mezar taşlarını boyayan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silifke'de mezar taşlarını boyayan şahıs gözaltına ...
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
YEREL HABERLER Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Jandarma kablo hırsızlarını kan izinden buldu Trafodan hırsızlık yaparken elektrik akımına kapılan zanlı yaralı yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma kablo hırsızlarını kan izinden ...
Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin ...
Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin ...
Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garantiye almayı hedefliyoruz
YEREL HABERLER Erdoğan: Akkuyu NGS hamlemizle enerjide ülkemizin ...
Akkuyu NGS’nin 3. reaktörünün temeli atıldı Bakan Dönmez: “Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak” Rosatom Genel Müdürü Likhachev: “Türk tedarikçilerden 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapıldı”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin 3. reaktörünün temeli atıldı Bakan ...
Tarsus Belediyesinin kırsal kalkınma hareketi devam ediyor Tarsus'a özgü zeytin türü olan Sarıulak zeytininin üretimi yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin kırsal kalkınma hareketi devam ...
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak (2)
YEREL HABERLER Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin ...
Bakan Dönmez Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3’üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Dönmez Akkuyu NGS sahasında incelemelerde ...
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 300 milyon dolarlık kredi anlaşması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 300 milyon dolarlık kredi ...
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin temeli atılıyor
Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katılacak
YEREL HABERLER Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS´nin üçüncü ünitesinin ...
Müzik engel tanımadı
YEREL HABERLER Müzik engel tanımadı
Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak zorunda"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Mersin sanayisi inovasyona ayak uydurmak ...
MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MÜSİAD üyeleri OSB'de incelemelerde bulundu
Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 ...
Mersin'de seyyar satıcı araçlarına estetik kazandırılıyor
YEREL HABERLER Mersin'de seyyar satıcı araçlarına estetik ...
İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova: "Birçok ülke ihracat yapabilmek için boş konteyner bulamıyor" “Arz-talep dengesi, yeni imalat konteynerlerin piyasaya girmesi ve gemilere yüklenmesiyle sorun zaman içinde azalacak”
YEREL HABERLER İhracatta konteyner sıkıntısı MDTO Yönetim Kurulu ...
Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Anamur açıklarında kayalıklara çarpan teknedeki 19 ...
Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak’ın nikahını, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kıydı
YEREL HABERLER Sevgi engel tanımadı Özel gereksinimli Gülnur Keskin ...
(ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü olimpiyatlara dikti
YEREL HABERLER (ÖZEL) 19'luk milli yüzücü Melikşah, gözünü ...
Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Davultepe’deki itirazlara kayıtsız kalmam beklenemez”
YEREL HABERLER Seçer: "Metro projesi emin adımlarla gidiyor" Mersin ...
Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaralı kurtardığı 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı
YEREL HABERLER Anamur'da kayalara çarpan mülteci botu battı Sahil ...