Büyükşehir Belediyesi 30 bin kandil simidi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde 27 camide toplam 30 bin kandil simidi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Vatandaşların kandillerini kutlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde toplam 30 bin kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Cami önlerinde gerçekleştirilen dağıtımın yanı sıra kentin işlek yerlerinde ve vatandaşların yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde de dağıtım yapıldı.

Ekipler, her kandil gecesinde olduğu gibi Miraç Kandili için de cami önlerine stant kurdu ve yatsı namazının ardından kandil simitlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Erdemli ve Mut ilçelerinde 27 camide toplam 30 bin kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı.

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