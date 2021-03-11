Dikkat sorunu Moxo ile çözülüyor

Uzman Klinik Psikolog Gülcihan Agaeva, dikkat sorunu yaşayan çocuk ve yetişkinlerde uygulanan Moxo Dikkat Testinin, dikkat eksikliğinin ortadan kaldırılması için bireye özel öneri ve çözümler ürettiğini söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Gülcihan Agaeva, yaklaşan lise ve üniversite sınavları öncesinde uyarılarda bulundu. Agaeva, birçok çocuğun ve yetişkinin dikkat eksikliği olduğunu belirterek, Moxo Dikkat Testi ile sorunun ortadan kaldırılması için çözümler ürettiklerini söyledi.

Moxo Dikkat Testi hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Agaeva, “Moxo Dikkat Testi 612 yaş aralığındaki çocuklar ve 1365 yaş arası genç ve yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Temel olarak dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin ölçülmesini sağlamaktadır. Sınavlarda ve ders çalışırken her çocuğun dikkati farklı şeylerden etkilenir. Bu test; sorularda basit hatalar yapmak, dikkat dağınıklığı, zamanı doğru kullanamamak, dersi dinlerken ve çalışırken konsantre olamamak, çabuk sıkılmak, unutkanlık, ödevleri yetiştirememek gibi durumları sıklıkla yaşayan çocuk ve gençlerin dikkatinin nelerden olumlu ya da olumsuz etkilendiğini anlamanızı ve akademik başarısını arttıracak kendisine en uygun programların oluşturulmasını sağlamaktadır. Derse çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan, küçüklükten beri hep hareketli olan, günlük hayatta zamanla problemi yaşayan, ödevlerini hep son ana bırakan, planlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan, olaylara ve kişilere ani ve gerektiğinden daha fazla tepki veren, sakin olmasına rağmen dikkatini toparlamayan veya devam ettiremeyen çocuklar için tavsiye edilmektedir” dedi.



“Bireye özel öneri ve çözümler üretir”

Dikkat testi ile bireyin çalışma ve günlük yaşamına ilişkin en uygun öneriyi bulduklarını söyleyen Agaeva, “Moxo Dikkat Testi ile dikkat özellikleri doğru ölçümlenerek sorunun kaynağı bulunur. Çocuğun dikkati kaç dakikada azalıyor? Öğrencinin dikkatini bozan şeyler nedir, sesler mi, görsel uyaranlar mı? Sesli ortamlar pozitif mi negatif mi etkiliyor? Cevap verme, karar verme süresi mi uzun? Dikkati aslında iyi ama sınav kaygısı mı var? Hiperaktif mi? Dürtüsel mi? Moxo Dikkat Testi, belirtilen özellikleri anlayarak, bireyin çalışma ve günlük yaşamına ilişkin en uygun öneri ve programların oluşturulmasına yönelik değerli bilgiler üretir” diye konuştu.

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