MEÜ öğrencisi milli atlet Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve milli atlet Ersu Şaşma, Polonya’nın Torun kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında erkekler sırıkla atlama finalinde beşincilik elde etti.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, sırıkla atlama kategorisinde Türk atletizm tarihinde elemeleri geçerek finale kalan ilk milli atlet olan Ersu Şaşma, şampiyona finalinde 5,30 ve 5,60 metre engellerini ilk hakkında geçti. Şaşma, 5,70 metre engelini de ikinci hakkında geçerken, 5,80 metre engelini ise üç hakkında da geçemeyerek şampiyonayı beşinci sırada tamamladı ve Türk atletizm tarihine geçme başarısını gösterdi.

MEÜ öğrencisi Şaşma, milli atlet Ruhan İşim’in 23 yıldır kırılamayan sırıkla atlama Türkiye rekoru olan 5,70 metre engelini 5,72’ye çıkararak Türk atletizminin en eski rekorunu kırma başarısını da göstermişti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yunus Yıldırım nezdinde, öğrencimiz Ersu Şaşma'yı, antrenörünü ve hocalarını yürekten kutluyorum. Aynı hedefler doğrultusunda menfaat gözetmeksizin bayrağımızı dalgalandırmak adına çalışan tüm sporcu ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.