Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, can güvenliği açısından tehlike arz eden 3 katlı metruk binanın yıkımının kontrollü şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mahmudiye Mahallesi 4835 Sokakta bulunan, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla kullanılamaz hale gelen 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yasal süreç tamamlandıktan sonra gerçekleşen yıkım sırasında araç ve yaya geçişine kontrollü şekilde izin verildi. Yıkım sonrası ortaya çıkan atıklar kamyonlar aracılığı ile yüklenerek mahalleden çıkartıldı.

Başkan Gültak’tan ‘dönüşüm’ vurgusu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yapıların can ve mal güvenliği açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğuna işaret ederek, “Aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlara da yol açabiliyor. Bunun yanında kent estetiği ve düzeni de bozuluyor. Bizler bu yıkımlara ara vermeden devam edeceğiz. İşte bu yüzden diyoruz ki, kentsel ya da yerinde dönüşümle beraber Akdeniz daha rahat nefes alacak. Bu dönüşümler sayesinde Akdeniz’in ve kent merkezinin onlarca yıldır biriken sorunlarının birçoğu çözüme kavuşacaktır” dedi.

Vatandaş teşekkür etti

Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan ve çeşitli sosyal sorunlara sebebiyet veren metruk binaların yıkımından memnun kalan mahalle sakinleri, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.