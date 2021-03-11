‘Mersin’in Kadınları Tiyatro’da’ izleyiciyle buluşuyor

Yenişehir Belediyesi müzik ve tiyatro kursiyerleri, ‘Mersin’in Kadınları Tiyatro’da’ adlı oyununu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında sahneleyecek.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kültür sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi müzik ve tiyatro kursiyerleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel tiyatro oyunu sahneleyecek. Mersin’in Kadınları Tiyatro’da oyununu izleyici ile buluşturacak kursiyerler, sanatseverlere performansını sergileyecek. Semihi Vural’ın metinlerinden Çağlar Ekinci’nin yönetmenliğinde tiyatroya uyarlanan oyun ücretsiz olarak sahnelenecek. Yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonunda saat 18.30’da tiyatro severlerle buluşacak olan oyunun müziklerini ise Veli Polat yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.