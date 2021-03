Seçer, Tarsus ekonomisine yön verenlerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yetkim dahilinde Tarsus'a her türlü katkıyı verme arzusundayım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un tarihi 8 bin yıla dayanan kadim bir kenti olduğunu belirterek, "Yetkim dahilinde Tarsus'a her türlü katkıyı verme arzusundayım" dedi.

Seçer, Tarsus’taki borsa, oda, dernek, kooperatif ve birlik temsilcileri ile buluştu. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak’ın ev sahipliğinde, Tarsus Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (TAKİK) üyesi kuruluşların başkanları ile gerçekleşen buluşmada, Mersin için birliktelik vurgusu yapıldı.

Hizmetler noktasında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, Tarsus başta olmak üzere Mersin genelinde hayata geçirilen sosyal projeler, MESKİ çalışmaları, üreticiye yönelik destekler, ulaşım, bisiklet yolu, esnafa destek gibi konular değerlendirildi. Ayrıca, Tarsus için önem taşıyan otel, Yarenlik Alanı, Tarsus Plajı gibi konular da masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

“Değerli konularda bir araya gelip konuşmamız lazım”

Bu tür buluşmaları önümüzdeki süreç içerisinde de sürdürme arzusu içerisinde olduklarını söyleyen Seçer, "Kenti, insanlardan aldığım fikirlerle, görüşlerle, önerilerle, eleştirilerle, tenkitlerle yönetiyorum ve böyle yönetim anlayışının da daha doğru bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla da gönül bağı kuruyorsun. Bu da benim açımdan son derece önemli. İnsanların birinci ağızdan sohbeti, konuşması kamuoyuna farklı biçimde bazı olayların yansımasını da engelliyor. Direk tabi belki her konuda bu imkana sahip olmayabiliriz, zaman açısından, koşullar açısından ama en azından önemli, değerli konularda bir araya gelip konuşmamız lazım. Kent ekonomisine yön veren aktörlerin değerlendirmeleri, konuşmaları, bizlerle toplantıları önemli. Yine diğer sivil toplum örgütleri, sendikalar, onlarla da bir araya geldiğimizde her STK’nın kendi iştigal alanındaki konuları bizatihi, birebir konuşma, tartışma, belediye olarak yetkimiz çerçevesinde çözüm üretme şansı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

“Tarsus çok önemli bir yer”

Tarsus’un önemine değinen Seçer, “Tarsus benim hayatımda doğal olarak önemli bir yer. Çünkü doğduğum bir yer, çünkü doyduğum bir yer, çünkü ailemin olduğu bir yer. Bu benim açımdan öyle ama Mersin'in hem lokasyonuna hem de sosyoekonomik yapısına baktığınız zaman da Tarsus çok önemli bir yer. Bir kere bölgenin en kadim kenti. Çok değerli bir tarihi birikimi var. Her şeye rağmen bu marka değerini tartışmasız daha bin yıllar sürdürecek. Çünkü bin yıllardır geliyor. Oysaki bölgemizdeki diğer bazı yerleşim birimlerine, hatta Mersin merkezin tarihine baktığınız zaman şuracıkta 200 yıllık henüz geçmişi olan bir liman kenti iken, Tarsus’un 8 bin yıllık kadim bir geçmişi var. Çok önemli topraklara sahibiz” diye konuştu.

“Kendi görev alanımda Tarsus’a her türlü katkıyı verme arzusundayım”

Başkan Seçer, Tarsus’un tarihi yapısı dışında farklı alanlarda da önem taşıdığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Tarsus’a elinden gelen katkıyı verme arzusunda olduğunu söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "Yapılan Karma Organize Sanayi Bölgesi değerli bir çalışmadır. O bölgede Tarım Ürünleri İşleme Sanayi Bölgesi yine önemli bir yatırım. Bunun gibi birçok sanayi yatırımının ve uzun yıllardır da bizim bir türlü çözemediğimiz, açığa çıkaramadığımız, elimizdeki değer olarak görüp o değeri tanıtamadığımız turizm yatırımları önemli. Uzun süredir özellikle Tarsus Plajı olarak andığımız, hepimizin bildiği sahil bandındaki projelerin gerçekleşmesi önemli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi görev alanımda Tarsus’a her türlü katkıyı, desteği verme arzusundayım. Bunu yaparken elbette ki, merkezi yönetimin de buradaki desteğini göz ardı etmemek lazım. Bir başına belediye elbette şehrin taleplerini karşılayamaz. Fakat merkezi yönetimin hem görev alanı gereği hem gücü gereği burada önemli projeksiyonlar yapması lazım. Zaten onlar da yapıyor.”

Seçer, Uluslararası Havaalanı Projesinin de bölge için önemli bir proje olduğunu kaydederek, “Umut ediyorum artık gerçekleşir. Çünkü Tarsus sınırları içerisinde. Az önce bahsettiğim sahil projesi, turizm bölgesi projesi, bunlar önemli, değerli. Tarsus’un ekonomisine, sosyal hayatına yön verecek. Üniversite uzun yıllardır Tarsusluların beklediği bir çalışmaydı. Bir devlet üniversitesi kuruldu. Şu anda kendini yapılandırma aşamasında. Hem fiziki olarak bina yapım işleri devam ediyor hem üniversitenin ülkeye tanıtımı, öğrencilerin buraya rağbet etmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim; gerçekten çok da değerli bir rektöre sahibiz" dedi.

Başkan Seçer, toplantı öncesinde Mersin Caddesi üzerinde bulunan esnafı da ziyaret ederek, 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Seçer, ayrıca eski otogar alanında kadın üreticilerin el emeği, göz nuru ürünlerini sergilediği stantları da gezdi.

