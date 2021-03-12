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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de yılda 32 milyon ton atık oluşuyor

DHA

Türkiye'de yılda 32 milyon ton atık oluşuyor


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)TÜRKİYE'de nüfus artışı ve bilinçsiz tüketim nedeniyle ortaya çıkan katı atık miktarı yıllık 32 milyon tona ulaştı. Oluşan atıkların ancak yüzde 15-20´si geri dönüştürülebiliyor iken bu geri dönüşümden yıllık yaklaşık 5 milyar dolar ciro elde ediliyor.
Türkiye'de son yıllarda katı atık miktarında büyük artış yaşandı. Ülke genelinde yılda 32 milyon ton atık oluşurken, atık kaynaklı çevresel ve ekonomik sorunlar, yönetimleri daha fazla geri dönüşüm yapmaya itiyor. Türkiye'de oluşan atıkların ancak yüzde 15-20´si geri dönüştürülebiliyor ve yıllık 5 milyar dolar ciro elde ediliyor. Türkiye´de toprağa gömülen geri dönüştürülebilir atıkların değeri ise 15 milyar TL´nin üzerinde.
Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, "Türkiye döngüsel ekonomi paketi oluşturmalı, atık yönetimi ve enerji verimliliği hedefleriyle birlikte 2035 yılında ekonomide yüzde 25´lik tasarruf sağlanmaya ulaşılmalıdır" dedi.
GERİ DÖNÜŞÜM ANA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN TEDARİKÇİSİ OLDU
Nüfusun artışı ve sanayinin gelişmesiyle oluşan çevre kirliliğinin atık yönetimi sektörü gelişimini tetikleyen etkenler arasına girdiğini kaydeden Can, "Atık kaynaklı çevresel ve ekonomik sorunlar, ülke yönetimlerini daha fazla geri dönüşüm yapmaya yönlendirdi. Geri dönüşüm, ekonomik ve çevresel gerekliliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve gelişti. Geri dönüşüm sektörü, ana sanayi sektörlerinin vazgeçilmez bir tedarikçisi konumunda olup, artık tüm dünya atıklara ucuz hammadde gözüyle bakıyor. Atıkların ham madde olarak değerlendirilmesi ile hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 7494, su kirliliğini yüzde 35 ve su kullanımını yüzde 45 azaltmakta. Kağıt geri dönüşümü ile ham madde kullanarak sıfırdan kağıt üretme işlemlerine kıyasla, yüzde 60 enerji tasarrufu, yüzde 80 su tasarrufu ve yüzde 95 hava kirliliği azaltımı sağlanabilmekte" diye konuştu.
`ATIKLARIN YÜZDE 20´Sİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR´
Türkiye´de toplam 32 milyon ton olan kentsel atıkların ancak yüzde 15-20´sinin geri dönüştürülebildiğini belirten Can, "Bu da yıllık 5 milyar dolar ciro getiriyor. Ülkemizde kentsel atıkların yaklaşık yüzde 90´ı düzenli depolama tesisleri ve arazi dolgularında kullanılıyor. Ancak küçük bir miktarı geri kazanılıyor. Ülkemizde toprağa gömülmekte olan geri dönüştürülebilir atıkların değeri 15 milyar TL´nin üzerinde" ifadelerini kullandı.
`ATIKLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAK ÖNEMLİ'
Geri dönüşüm tesisi görevlisi çevre mühendisi Eda Alabaş ise şunları söyledi:  
"Öncelikle atıkları topluyoruz. Cinslerine göre ayrıştırıyoruz. Örneğin kağıt atıkları ayrıştırıp presleyip balyaladıktan sonra ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. Plastik atıkları kendi bünyemizde geri dönüştürüyoruz. Dönüştürüp granül haline getirip tekrar ekonomiye kazanılmasını sağlıyoruz. Tesisimiz 9 bin ton plastik geri kazanım kapasitesine sahip biz de yaklaşık 8 bin 500 ton gibi bir kapasiteye sahip olduk 2020 yılı içerisinde. Aynı zamanda ekonomiye kazandırmak bu son zamanlarda inanılmaz önemli. İnanılmaz önemli bir işin altına imza atmış olduk."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-03-12 09:37:48

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