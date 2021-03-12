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Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu

DHA

Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu


Okan ÇALIŞKAN-Mustafa GÜMÜŞ/TARSUS/GÜLNAR/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde etkili olan fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu.
Tarsus ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşiltepe Mahallesi'ndeki seraların naylonları yerlerinden söküldü. Çiftçiler seralardaki kabak, biber ve karpuz gibi ürünlerini soğuk ve dondan korumak için kendi imkanlarıyla önlemler aldı. Arazisinde 400 sera bulunan ve bunlardan 250 tanesinin fırtına nedeniyle zarar gördüğünü belirten çiftçi Uğur Gökmen, "Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Fırtınadan dolayı zararımız 100 bin TL'yi buldu. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Hasar ağır. Yapacak bir şey yok. Şu an da serada kabak karpuz ve biber var. Zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Çiftçi Emrah Dağ da, "Rüzgardan zarar gördük. Dün geceden beri seraların üstünü örtüyoruz. Don beklentisi de var. Bin tane seram var, 150´si uçtu. Dün geceden beri uyumuyor onarım yapıyoruz" diye konuştu.
AĞAÇLAR FIRTINAYA DAYANAMADI
Gülnar ilçesinde de geceden bu yana etkili olan fırtına bazı mahallelerde çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, elektrik ve telefon direklerin yıkılmasına neden oldu. İlçede zaman zaman fırtına nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Gülnar Belediyesi ekiplerince hizmet binasında ve ağaçların devrildiği mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN-Mustafa GÜMÜŞ
2021-03-12 13:54:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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