Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar Mersin'de sosyal medya üzerinden '90 saniye üzerinden büyük paralar kazan' paylaşımlarıyla kendilerine ulaşan insanları sahte bahis kuponu ile dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de sosyal medya üzerinden '90 saniye üzerinden büyük paralar kazan' paylaşımlarıyla kendilerine ulaşan insanları sahte bahis kuponu ile dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de yaşayan Y.T., sosyal medya üzerinden 'Evde Sevda Kaya Bahis' isimli bir internet sitesi ile iletişime geçti. '90 saniye içerisinde büyük paralar kazan' paylaşımlarına inanan Y.T. iletişime geçtiği şüphelilerin verdiği hesaba ilk etapta 500 TL para yatırdı. Bunun üzerine Y.T.'ye ulaşan şüpheliler, canlı bahis hesabına ait makbuzda Y.T.'nin ismine 72.100 TL para yatırıldığını dair sahte bir belge gönderdi. Bu paranın yurtdışındaki bir hesapta olduğu ve Y.T.'nin hesabına geçebilmesi amacıyla bir miktar paranın daha gönderilmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Y.T. 3 parça halinde paranın şüphelilere ait banka hesaplarına, toplamda 10 bin 280 TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Y.T. durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayı, F.C, F.S, A.A, F.G, Z.B ve M.B isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalayan ekipler ikametlerinde yaptıkları aramalarda, bilgisayar ve telefon ele geçirdi. Öte yandan tüm şüpheli şahısların cep telefonlarında yapılan ön incelemede suç unsurlarına rastlanıldığı bildirildi.

Şüpheli şahıslardan M.B Savcılıkça serbest bırakılırken, F.C, F.S, A.A, F.G ve Z.B isimli şahıslar 10.03.2021 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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