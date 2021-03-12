Mersin'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, TarsusMersin D400 karayolu Çukurova kavşağında meydana geldi. İsa Ataman (55) idaresindeki 30 YC 871 plakalı tır, Hasan Alparlsan Bayandur (21) yönetimindeki 01 AOM 01 plakalı otomobil ve Emir Kuytul (28) idaresindeki 33 ADF 127 plakalı otomobil kavşakta zincirleme kaza yaptılar.
Kazada, 33 ADF 127 plakalı otomobil sürücüsü Emir Kuytul, araçta yolcu olarak bulunan Yaren Gürbüz (24), Mehmet Nizam ve Ünlü Kaya (8) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaren Gürbüz’ün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.