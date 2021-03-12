Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (3)

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FIRTINAYLA GELEN CARETTA ÖLÜSÜ SAHİLE VURDU

Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece yaşanan şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı. Dallar, evlerin çatılarına zarar verdi. Bazı ağaç dalları denize kadar uçtu. Fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği yavru caretta carette ölüsü, sahile vurdu. Caretta caretta'nın ölüsü, dalgalarla birlikte yeniden denize sürüklendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-03-12 15:57:27



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