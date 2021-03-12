Mersin'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Koyuncu Mahallesi Çet Tepesi mevkiinde MersinKaraman yolu üzerinde meydana geldi. Abdurrahman Ş. yönetimindeki 33 ACH 142 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat K. yönetimindeki 33 VRS 45 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 sürücü ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza dolayısıyla yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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