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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol yapım ekipleri, 6 ilçede çalışma yürütüyor

İHA

Yol yapım ekipleri, 6 ilçede çalışma yürütüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus, Erdemli ve Mezitli ilçelerinde farklı lokasyonlarda eş zamanlı sürdürdüğü çalışmalarda hissedilebilir karo düzenlemesi ile kaldırımları, sıcak asfalt serimi ile yolları yeniliyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 6 ilçede yol ve kaldırım çalışmasını eş zamanlı yürütüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesi 26. Caddede sıcak asfalt serimini tamamlayan ekipler, zemin ve kaldırım yenileme çalışmasını sürdürüyor. Mimar Sinan Caddesinde de yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarına bir süredir devam eden ekipler, aynı zamanda bölgede taş duvar örme çalışması gerçekleştiriyor.
Kent genelinde kaldırım imalatı çalışmalarını hızlandıran ekipler, merkez Toroslar ilçesinde 203 ve 205’inci caddelerde, merkez Akdeniz ilçesinde de Cengiz Topel Caddesinde yeni kaldırım imalatı ile bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemesi yapıyor. Çalışmalar kapsamında bin 300 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 4 bin 650 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Kaldırım çalışmaları kapsamında ise yolun her iki tarafında 9 bin 500 metrekare kaldırım yapılacak.
Toroslar ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesinde bin metrelik yerde kaldırım ve asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, cadde üzerinde süren 2. etap çalışmaları kapsamında bin 200 metre uzunluğundaki yolda faaliyetlerini sürdürüyor.
4. Çevre Yolu çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında 34. Cadde ile 36. Cadde arasındaki 17. Caddeyi de yenileyecek olan ekipler, 3 bin 600 metrelik alanda kaldırım ve asfalt çalışmalarına başladı.
Merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinde 850 metrelik kısımda özel gereksinimli yurttaşlara uygun kaldırım imalatı devam ediyor. Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesinde yağmur suyu, asfalt ve kaldırım çalışmaları bin 920 metrede tamamlanırken, ekiplerin çalışmalarının 2. etabı Arpaçsakarlar Mahallesinde sürüyor.
Bir süredir kapsamlı bir bakım çalışmasının yürütüldüğü Tarsus Hal Kompleksinde asfalt serimine başlayan ekipler, Yenişehir Menteş Mahallesi 25149 Sokakta da zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Mezitli Tece Mahallesi 46400 Sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, Erdemli ilçesi Soner Ali Yılmaz Caddesini de asfalt ve kaldırım çalışmaları için hazırlıyor. Akdeniz ilçesi 158. Caddede freze kazısı yapan ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.
Bir yandan yolları ve kaldırımları yenileyen ekipler, diğer yandan da yenileme çalışmalarının yapılacağı noktaları belirliyor. Yenilenen yolları hızla vatandaşların hizmetine sunan ve konforlu bir ulaşım sağlayan yol yapım ve bakım ekipleri, yapılan kaldırım çalışmaları ile de özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engelleri ortadan kaldırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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