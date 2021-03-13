Vali Su: “Pandemiyi en az hasarla atlatmamızda en büyük pay sağlık çalışanlarımızın”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs pandemisinin en az hasarla atlatılmasında en büyük payın fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti.

Vali Ali İhsan Su, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü sağlık tesisleri ile gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına vurgu yapan Su, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık alanında çok önemli yatırımlar hayata geçirilmekte, mevcut ve yeni yatırımlar en son teknoloji teçhizatlarla donatılmakta, böylelikle gerek sağlık çalışanlarımızın hizmet sunumu gerekse de vatandaşlarımızın sağlık hizmet alımı en üst düzeylere taşınmaktadır. Küresel düzeyde yaşanmakta olan korona virüs salgın döneminde vatandaşlarımızın gerek rutin sağlık hizmetlerinden gerekse de pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulan hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanmaya devam etmesinde hizmete sunulan bu sağlık tesislerimizin çok önemli bir rolü olmuştur. Bu nedenle pandemi sürecini en az hasarla atlatmamızda güçlü sağlık tesislerine sahip olmamız yanında, en büyük pay da özverili, sabırlı ve büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevlerini hakkıyla yerine getirme çabasında olan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızdır” dedi.

Su, insanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışarak yerine getiren hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

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