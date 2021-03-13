Çukurova Basketbol Kulübü - Samsun Canik Belediye: 91-46



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Şevval Akalan 17, Melis Talay 4, Gökşen Fitik 5, Yeliz Doğan 13, Kristine Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 19, İlayda Güner 9, Elanur Menteş 8, Berfin Demir 5, Fatmanur Karakaş

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Nurgül Ersoy 5, Dilan Çalış 13, Nazlı Çalışkan, Sıla Şimşek 4, Kayra Sağlam 16, Sude Kara 4, Sina Konuksever 2, Bilgesu Erduran 1, Elif Korkut 1, Nazlıcan Mengenecioğlu,

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

İLK YARI: 54-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-33MERSİN Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Samsun Canik Belediye'yi ağırladı. Hava atışından son saniyeye kadar üstün bir oyun sergileyen turuncu-lacivertliler, karşılaşmayı 91-46 kazanarak puanını 38'e yükseltirken, müsabakanın en skorer ismi 19 sayı ile Manolya Kurtulmuş oldu.

ELANUR VE BERFİN'İN A TAKIM HEYECANI

Öte yandan, ev sahibi ekipte Elanur Menteş ve Berfin Demir, Canik karşısında ilk kez süre alarak profesyonel kariyerlerine ilk adımlarını attı. Yaklaşık 2 ay önce girdiği sağlık kontrolünde kalbinde delik olduğu tespit edilen ve geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak kısa sürede takıma dönen 17 yaşındaki Elanur Menteş, 55 numaralı formasıyla 8 sayı kaydetti. 33 numaralı formayı terleten Berfin Demir (18) ise takımına 5 sayılık katkı sağladı.

ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, genç öğrencilerinin sahada gösterdiği mücadeleyi beğendiğini dile getirirken, Elanur Menteş ise, "Çok stresli ve heyecanlıydım aslında. Uzun bir aradan sonra ilk defa maça çıktım. Çok şükür bugün iyi geçti benim için, mutluyum" dedi.

Berfin Demir de ilk sayılarını bulduğu için mutlu olduğunu, seneye daha iyi bir performans çizmek istediğini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Adnan AÇIKGÖZ

2021-03-13 17:52:11



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