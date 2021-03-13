'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı

DHA

'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına kurulan parkın açılışına katılan sağlık çalışanları, vatandaşları kurallara uymaları için uyardı.
Merkez Toroslar Belediyesi, Korukent Mahallesi Şehir Hastanesi kavşağında koronavirüs salgını ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına içerisinde kadın ve erkek sağlık çalışanı büstü olan 'Sağlık Kahramanları Parkı' açtı. Parka ayrıca üzerinde yaşamını yitiren 19 sağlık çalışanının fotoğraflarının olduğu büstler konuldu. Sağlık çalışanları ve ailelerin katıldığı açılışa Vali Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "1 yıldır tüm dünyayı saran pandemi ile hepimiz mücadele ediyoruz. Bu süreci el ele geçiriyoruz. Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Kahramanlık sadece cephede savaşmakla olmaz, kendilerinin `Yaşamak mı yaşatmak mı?´ sorusuna `Tabi ki yaşatmak´ dediklerine bizzat şahit olduk. Bu süreçte emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı bildiriyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu süreçte kendilerinin acılarını paylaşıyoruz. Buradan geçerken burayı sadece bir park olarak görmesinler, bu parkı ve bu anıtı sizlere olan minnettarlığımızın Toroslar´ın, Mersin´in, tüm Türkiye´nin minnettarlığının bir nişanesi olarak görsünler" dedi.
'UNUTMAYACAĞIZ'
Vali Ali İhsan Su da, "Pandemi sürecinde her sağlık çalışanımız her bir hasta ile özel olarak ilgilenerek pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için büyük gayret sarf ettiler. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum.  Bugün de pandemi süresince vefat eden çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın adına Toroslar belediye başkanının gayretleri ile Sağlık Kahramanları Parkı´nı şimdi hep birlikte açacağız. Onları unutmayacağız, bu parkta onların adını yaşatacak" diye konuştu.
'KORONAVİRÜSLE MÜCADELE TEK TARAFLI OLMUYOR'
Parkın açılışına katılan sağlık çalışanı Hilal Ünlü, "Sağlıkçılar olarak çok onore olduk. Covid döneminde sağlıkçıların emeğini herkes gördü. Tüm meslektaşlarımız canla başla mücadele ettik. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Vatandaşlar alınan tedbirlere uymak zorunda. Tek taraflı olmuyor. Biz tedavilerini yapıyoruz ama yayılımı da vatandaşın elinde. Onların da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Maske, mesafeye ve hijyene önem vermelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.
'HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMA HEYECANIMIZI KAYBETMEDİK'
Sağlık çalışanı Uğurcan Üstündağ da, "Böyle bir park açıldığı için teşekkür ediyoruz. Çok ince bir davranış. Burada Covid-19'dan vefat eden arkadaşlarımızın fotoğrafları asılı. Çok duygulandık. Bizim için bu süreç çok ağır geçti. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Birçoğumuz Covid geçirdik. Ama hiçbir zaman çalışma heyecanımızı kaybetmedik. Bazı tesisler açıldı, insanlar ihtiyaçları olduğu için elbet gidecekler ama sosyal mesafe, maske, el hijyenine dikkat edilmeli. Biraz daha çaba harcarlarsa turuncu renkten maviye gideceğiz" şeklinde konuştu.
Ambulans çalışanı Yankı Sucugil de vatandaşlara kuralları uymaları için uyarılarda bulundu.
EŞİNİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU
Koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren Dr. Kemal Aslan'ın eşi Reyhan Aslan eşinin yazdığı için şiir okurken duygulu anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2021-03-13 17:57:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova Basketbol Kulübü - Samsun Canik Belediye: 91-46
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü - Samsun Canik Belediye: ...
Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit ...
Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgarda bir okul binası ve 15 ev zarar gördü
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgarın yol açtığı hasarın ...
Yaşamını yitiren sağlık çalışanların anısı Toroslar'da yaşayacak Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla 'Sağlık Kahramanları Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Kemal Aslan'ın eşi Reyhan Aslan: "Lütfen herkes kurallara uysun. Onlar sizin için mücadele ediyor siz de onlar için duyarlı olun"
YEREL HABERLER Yaşamını yitiren sağlık çalışanların anısı ...
Sağlık çalışanlarından Başkan Seçer plaket
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından Başkan Seçer plaket
Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit Bekiroğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hürriyet Gazetesi'nin emektar muhabiri Müfit ...
Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı
Mezitli Belediyesi, Müzik Terapi Projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Müzik Terapi Projesini hayata ...
Vali Su: “Pandemiyi en az hasarla atlatmamızda en büyük pay sağlık çalışanlarımızın”
YEREL HABERLER Vali Su: “Pandemiyi en az hasarla atlatmamızda en ...
Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Seçer, Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları inceledi
Yol yapım ekipleri, 6 ilçede çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Yol yapım ekipleri, 6 ilçede çalışma yürütüyor
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Mersin'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Mersin'de şiddetli rüzgar yaylada bir evi yıktı, 10 ev hasar gördü
YEREL HABERLER Mersin'de şiddetli rüzgar yaylada bir evi yıktı, 10 ...
Tarsus'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı Erdemli’de kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı Erdemli’de ...
Mimozalar Yenişehir’de toprakla buluştu
YEREL HABERLER Mimozalar Yenişehir’de toprakla buluştu
Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (3)
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını ...
Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, mahallelerde halkın sorunlarını ...
Mersin'de zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını uçurdu (2)
YEREL HABERLER Mersin'de fırtına seraları yıktı, evlerin çatılarını ...
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi ...
Jandarma, çocuklarda ‘Seni jandarmaya veririm’ korkusunu yıkmak için harekete geçti Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Üstüner, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ı ziyaret ederek, çocuklar için hazırladıkları hediye paketini sundu
YEREL HABERLER Jandarma, çocuklarda ‘Seni jandarmaya veririm’ ...
Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar Mersin'de sosyal medya üzerinden '90 saniye üzerinden büyük paralar kazan' paylaşımlarıyla kendilerine ulaşan insanları sahte bahis kuponu ile dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponuyla dolandırdılar Mersin'de sosyal ...