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Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çöplü Mahallesi'nde Musa Yolcu idaresindeki 33 NYA 92 plakalı traktör, dere yatağı yakınında devrildi. Yolcu'nun traktörün altında kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu'nun cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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