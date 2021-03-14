Lokantasında unutulan 37 bin TL'yi sahibine teslim etti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi Samet Pan, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Kadelli Mahallesi'nde Samet Pan'a ait lokantada dün yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu. Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız'a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur'dan Tarsus'a geldiği öğrenilen Yıldız'a parasını teslim etti. Pan'a teşekkür eden Yıldız, dünyada iyi insanların çoğalmasını istedi. Muhtar Kurt da Pan'ı tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-03-14 14:57:46



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