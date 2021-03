Mersin'de sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı çiçek ve çikolatalarla kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı çiçek ve çikolatalarla kutladı. Devlet hastanelerinin acil servislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesinin doktor ve hemşireleri, meslektaşlarına anlamlı bir sürpriz yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda anlamlı bir sürprize imza attı. Büyükşehir Belediyesinin doktor ve hemşireleri, devlet hastanelerinin acil servislerini ziyaret ederek meslektaşlarına çiçek ve çikolata hediye etti. Sağlık çalışanları, yaşanılan zorlu dönemde bu tarz bir sürprizin yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu yıl pazar gününe denk gelen 14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlar ve sağlık çalışanları görevinin başındaydı. Büyükşehir Belediyesinin doktor ve hemşireleri, sabahın erken saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi’nin acil servislerini ziyaret ederek, meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.



“Bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görevli Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, “Yıllarca coşkuyla kutladığımız bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık. Yoğun çalışma şartları her zaman hayatımızın parçasıydı ancak bu sene çok can kaybımız oldu. Çok meslektaşımız virüse yenik düştü. Hiçbir koşulda elimizi bırakmayan ve bu mücadelenin başkahramanı olan sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer adına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kutluyoruz. Pandemide hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını da minnetle anıyoruz” dedi.



“Hatırlanmak çok güzel bir şey”

Mersin Şehir Hastanesi acil servis doktorlarından Ersin Öz de Büyükşehir ekiplerinin sürprizinden duyduğu mutluluğu, “Bu güzel günümüzde yanımızda sizleri görmek bizi mutlu etti açıkçası. Bu zor günlerimizde biz her zaman ön saflarda savaşmaya devam edeceğiz. Ama hatırlanmak çok güzel bir şey. Sizlere ve Başkanımız’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

