AHBİB, alternatif pazarlarda rekorlarla ilerliyor AHBİB’in şubat ihracatı 104,5 milyon dolar

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 104,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklarken Endonezya, İran, KKTC, Libya, Uganda ve Kongo pazarlarında rekor düzeyde artış yakaladıklarını belirtti.

Şubat ayında 636,2 milyon dolarlık Türkiye genelinde sektör ihracatına AHBİB olarak yüzde 16 oranında destek verdiklerini belirten Başkan Hüseyin Arslan, “Orta Doğu’ya alternatif pazar arayışında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar şubat ayı raporlarına da yansıdı. Bu ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ilk üç sırada yüzde 22 artış ve 17,9 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 191 artış ve 14,6 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 60 artış ve 4,5 milyon dolar değer ile Almanya yer aldı. İhracat hacmini en çok artırdığımız ülkelerin başında ise yüzde 2 bin 134’lük rekor artışla Endonezya geldi. 2020 yılı şubat ayında 54 bin dolarlık ihracat yaptığımız Endonezya pazarında bu yıl aynı ayda 1 milyon 202 bin dolarlık performansa ulaştık” dedi.

AHBİB’in şubat ayında ihracatını artırdığı diğer pazarları da büyüteç altına alan Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Endonezya’nın ardından en güçlü performansa imza attığımız ülkelerde yüzde 579 artış ve 1,5 milyon dolar ile İran ikinci, yüzde 558 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü oldu. Yine bu ayda Libya’ya yüzde 525 artışla 2,5 milyon dolar, Uganda’ya yüzde 454 artışla 227 bin dolar, Kongo’ya yüzde 422 artışla 249 bin dolar ihracat gerçekleştirdik.”



“Sektörümüzün stratejik önemi pandemide daha iyi anlaşıldı”

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar çeşitlerinin insan hayatı için temel gıda olduğunu, sektörün stratejik öneminin Covid19 salgınında daha iyi anlaşıldığını dile getiren Başkan Arslan, pandemi koşullarında rekorlarla ilerleyen AHBİB üyelerinin elde ettikleri başarının altında pandemi koşullarına hızla uyum sağlama, sürdürülebilir üretimi devam ettirme ve pazarlama kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Şubat ayı bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, şunları söyledi:

“AHBİB olarak 2021’in ikinci ayında 143 bin 620 ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandırdık. Şubat ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerde 22,6 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri birinci, 20 milyon dolar değer ile bakliyat ikinci, 16,1 milyon dolar değer ile şeker ve şeker mamulleri üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda bölge ihracatımızda 12,8 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, toplam ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu ve en fazla dış satım yaptığımız ürün oldu.”

Başkan Arslan, 2020 yılında yüzde 15 artış sağlayarak 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren AHBİB’in 2021’in OcakŞubat ayları arasındaki toplam ihracatının yüzde 12 artışla 215 milyon 386 bin dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

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