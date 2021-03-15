Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de kentin yüksek kesimlerinde bulunan yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi´nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olayların aydınlatılması için harekete geçti. JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada 5 ayrı yayla evine pencere ve giriş kapısı kırarak giren, içeride bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerin çalındığı tespit etti. Ekipler, görgü tanıklarının beyanı ve 7 gün süre ile 320 saatlik güvenlik kamerası görüntü analizi sonucunda şüpheli 1 araç ve 3 kişiyi belirledi.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada hırsızların çaldıklarını terk edilmiş bir baraka içerisine depolandıklarını da belirleyip, malzemelere el koydu.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT, elde ettiği delillerden şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 3 hırsız gözaltına alınırken, olayda kullanılan araca da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde hırsızlığı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etmesi ile 5 ayrı olay da aydınlatıldı. Yakalanan 3 hırsız, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2021-03-15 11:42:53



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