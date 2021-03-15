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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in suyu SCADA sistemiyle izleniyor

İHA

Mersin'in suyu SCADA sistemiyle izleniyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) ile tüm noktalardaki içmesuyu şebekeleri, atıksu göstergeleri, içmesuyu ve basınç değerlerinin kontrollerinin anlık izlendiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kayıpkaçağın engellenerek suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA sistemiyle kuraklığa karşı da gerekli önlemler alınıyor. 2013 yılından beri SCADA sistemi kullanan MESKİ, RTU kurulumu ile Mersin’in en uzak ilçe ve köylerindeki depoların ve şebeke hatlarının tüm bilgilerini izleyerek kontrol ediyor. Sistemden uyarı ve ikaz alınan durumlarda, arıza ve sızıntı ekiplerine haber veriliyor. Ekipler tespit edilen bölgeye hızlıca giderek arızaya ve sızıntıya anında müdahale ediyor. Bu sayede yaşanan problem en kısa sürede çözüme ulaştırılıyor.
Pilot bölgelerde içmesuyu arıza sayısı son 6 ayda yüzde 62 azaldı
MESKİ, Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar tüm tesislerini SCADA sistemine aktarmaya hızla devam ediyor. Şu ana kadar sisteme dâhil edilen içmesuyu tesisleri ile Mersin il nüfusunun yüzde 80’i, abone sayısının yüzde 66’sının kullandığı içmesuyunun takibi, bu merkezden kontrol ediliyor. Yapılan pilot çalışmada 8 bin 779 abonenin ve 27 bin 345 kişinin yaşadığı bölgede uygulanan anlık basınç yönetimi ile geçmiş yıllara göre bölgede içmesuyu arıza sayısı son 6 ayda yüzde 62, bölgeye verilen günlük su miktarı ise bin 282 metreküp azaldı. Pilot bölgede yaşayan vatandaşların faturalarında yüzde 5 oranında düşüş yaşandı.
“Kayıpkaçakların önüne geçmekte en büyük kozumuz SCADA sistemi”
SCADA KayıpKaçak Şube Müdürü Ömer Pekmez, 2013 yılında kurulan SCADA Merkezinin 2020 yılında Avrupa standartlarına ulaşan bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Mersin’de merkezde ve tüm ilçelerdeki içmesuyu depolarının seviyelerini online olarak uzaktan izleme şansına sahibiz. Aynı zamanda mahalle mahalle, bölge bölge nereye ne kadar su verdiğimizi debimetrelerimizle anlık olarak izleyebiliyoruz. Ortaya çıkacak olan büyük patlaklara sistemin vermiş olduğu alarm sayesinde kısa zamanda müdahale etme şansı buluyoruz. Dolayısıyla kayıpkaçakların önüne geçmede en büyük kozumuz SCADA sisteminin bize vermiş olduğu bu faydalı bilgiler oluyor. Pilot bölge olarak Mersin’de bir bölge seçtik. Burada önce o bölgenin su kullanım ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını izleyerek, o bölgenin su ihtiyacını ortaya çıkardık. İhtiyaç fazlası suyu bölgeye vermeyerek günlük bin 282 metreküp su tasarrufu sağladık. Otomatik olarak su faturalarında yüzde 5’lik bir düşüş yaşadık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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