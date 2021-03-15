"Mersin'in Kadınları Tiyatroda" sahnelendi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi müzik ve tiyatro kursiyerleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sahneledikleri “Mersin’in Kadınları Tiyatroda” oyununda tarihe iz bırakan güçlü kadınların hayat hikayesini izleyici ile buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu’nda sahnelenen “Mersin’in Kadınları Tiyatroda” oyununda tarih boyunca Mersin’de yaşamış güçlü, cesur, emekçi kadınların hayatı müzik eşliğinde anlatıldı. Semihi Vural’ın metinlerinden Çağlar Ekinci’nin yönetmenliğinde ve Veli Polat’ın müzikleri ile tiyatroya uyarlanan oyunda sahneye çıkan kadın oyuncular performansları ile göz doldurdu.

Oyunu Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izledi. Başarılarından dolayı oyuncuları tebrik ederek çiçek hediye eden Başkan Özyiğit, “Bütün emekçi kadınları ve bir nedenle şiddete maruz kalan kadınları saygıyla anıyorum. Şiddetin son bulmasını tüm kalbimle diliyorum" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadın oyuncuları tebrik ederek gelecekte kadınların Türkiye’nin yönetiminde daha çok yer alması temennisinde bulundu.

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