Sokak hayvanları için Mersin'den İzmir'e yürüyor



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül (64), sokak hayvanlarına şiddete dikkat çekmek amacıyla Mersin´den İzmir´e yürümeye başladı.

Üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve 'Yaşamak İstiyoruz' yazısı bulunan yelek ve elinde çantasıyla Mersin'den İzmir'e doğru yürümeyi hedefleyen hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, gazetecilere açıklama yaptı. Hayvanlara karşı işkence ve katliamların durdurulması gerektiğini kaydeden İğdigül, ömrünün son 10 yılını sokak hayvanlarına adadığını anlattı. Son zamanlarda hayvanlara karşı şiddetin arttığını savunan İğdigül, şunları söyledi:

"Bu işkencelere 'dur' demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Mersin´den yüzlerce kilometre mesafedeki İzmir´e yürüyüşe çıkıyorum. İnsanlarımız bu canlara sahip çıkmalı. Onlar sadece yemek, su ve sevgi istiyorlar. Dilleri yok ama hisleri ve duyguları var, onlara sahip çıkmalıyız. Barınaklarda bulunan sokak hayvanlarına daha iyi bakılmalı ve kaderlerine terk edilmemeliler. Herkes bu tür yürüyüşleri Ankara´ya yaparlar ama ben İzmir´e gideceğim. Bunun nedeni ise İzmir´de hasta annem var ona gideceğim ve sokak hayvanlarına işkence yapanları ona şikayet edeceğim. Lütfen bu canlara kıymayalım ve onlara sahip çıkalım" dedi.

Açıklamanın ardından İğdigül, en az 912 kilometre yürüyeceği, günler sürecek yolculuğuna başladı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-03-15 14:35:56



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