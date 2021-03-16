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Anamur'da 7 mahallenin kullandığı grup yolu iyileştiriliyor Akbacı: "Bu yol, ürünlerin piyasaya sürülmesi için çok büyük önem taşıyor"

İHA

Anamur'da 7 mahallenin kullandığı grup yolu iyileştiriliyor Akbacı: "Bu yol, ürünlerin piyasaya sürülmesi için çok büyük önem taşıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anamur’da tarım ve hayvancılık yapılan 7 mahallenin kullandığı grup yolunun 16 kilometrelik kısmında yol genişletme ve iyileştirme çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Anamur Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede 7 mahallenin kullandığı grup yolunu daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek üzere yolun 16 kilometrelik kısmında genişletme ve iyileştirme çalışmalarını başlattı. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Güneybahşiş, Akine, Çaltıbükü, Kılıç, Sugözü, Boğuntu ve Çukurabanoz mahallelerinin kullandığı grup yolunun tamamlanması ile vatandaşlar, hayvansal ve tarımsal ürünlerini piyasaya sunmak için artık daha güvenli bir yola kavuşacak. Çalışmaların süratle sürdürüldüğü yolun 1 ay içerisinde asfalta hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Anamur İlçesi’nin diğer mahallelerinde de yol iyileştirme ve asfalt çalışmaları devam ediyor.
Anamur Şube Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan Muzaffer Akbacı, grup yolu çalışmasının yapıldığı 16 kilometrelik yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarının 2021 yılı çalışma programlarında bulunduğunu, yol genişliğinin yaklaşık 7 metre ve çift şeritli olacağını söyledi. Yolun en kısa sürede bitirileceğini ifade eden Akbacı,
“Mahallelerin tüm üretimi için ister hayvancılık, ister tarımsal alanda olsun bu yoldan bağlantı kurulmaktadır. Bu yol vatandaşlarımızın ürettiği tarımsal veya hayvansal ürünlerin piyasaya sürülmesi için çok büyük bir önem taşıyor. Başka da bir bağlantı yolu olmadığı için her halükarda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu çalışma vatandaşlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolun şu andaki mevcut genişliği yaklaşıp 4 metre civarında. Şimdiki trafik güvenliği ve diğer yönlerden 7 metre yani çift şeritli biri geliş, biri gidiş olacak şekilde planlanıyor. Bu yolun zorlu arazi şartları biliniyor. Toroslar’ın doğal hali, aşırı virajlar vardı. Bu virajlardan dolayı kör nokta ve kaza riski çoktu. Vatandaşlar ulaşımlarını sağlarken kazalar olabiliyordu. Özellikle bu yolda, Alaköprü Barajı’nın yapımından sonra 7 kilometrelik kısımda ciddi problem oluşmuştu. Bu yılki programda bu 16 kilometrelik yolumuz da bulunuyor. Onarımın ardından vatandaşlarımız Anamur’a daha rahat bir yolculuk yapacak" dedi.
Yol yapım bakım ve onarım ekiplerinin grup yollarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ilçedeki diğer mahallelerin yollarında da kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. DSİ kanallarının kenarında iyileştirme yapan ekipler, kaldırım çalışmaları da yürütüyor. MESKİ ekipleri de altyapı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor.
Anamur’da Evciler ve Akcami Mahalleleri arasındaki yolun Büyükşehir ekipleri tarafından tamamlandığını söyleyen Akbacı, “Yine Evciler’de yayla yoluna bir bağlantımız var. Anamur’da ayrıca yol olarak Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve benzeri caddelerde sıcak asfalt dediğimiz, BSK dediğimiz program çalışmalarımız da var. 5 kilometreye yakın yine şehir içinde yollarımız var. Anamur’un D400’ün güneyinde deniz tarafında olan ana arterlerin tamamı 2021 yılı sıcak asfalt programında bulunuyor. Sadece sıcak asfalt değil, kaldırım çalışmaları, DSİ kanallarının kenarında iyileştirmeler var. Anamur için daha sağlıklı yollar olacak. Özellikle turizm bölgesindeki yollar, çok daha güzel, çok daha iyi olacak” diye konuştu.
Güneybahşiş Mahallesi sakinlerinden Kemal Kaya ise, bozuk yolun arabalarına hasar verdiğini ve kendilerine masraf çıkardığını belirterek, "Allah’a çok şükür Vahap Başkan sayesinde yolumuz yapıldı. Buradan 4 kez geçtikten sonra arabamızın ön düzenini yaptırırdık. Toz topraktan geçemiyorduk. Buzdolabının içine dahi toz girerdi. O kadar kötü yolumuz vardı. Vahap Başkanımıza teşekkür ederiz, yolumuzu yaptı dört dörtlük. Ömrümüzde görmeyeceğimiz bir yol yapıldı, çok güzel oldu. Daha çalışmalar devam ediyor, arkadaşlar devam ediyor” şeklinde konuştu.
Asfaltsız yoldan kaynaklanan toz nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ve balkonlarında dahi oturamadıklarını söyleyen Güneybahşiş Mahallesi sakinlerinden Fadime Kaya da “Öncesinde yollarımız çok tozluydu. Çilek ekiyorduk, tozdan topraktan ürünlerimizin kalitesi düşüyordu, ekemez hale gelmiştik. Limon bahçemiz tozdan topraktan mahvoldu. Şimdi balkonumuzda kahvaltı yapabiliyoruz, penceremizi açabiliyoruz. Yapılan hizmetin karşılığında söyleyecek söz bulamıyorum. Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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