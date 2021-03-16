Kariyer Merkezleri Çalıştayı Özada: "Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer Merkezleri Çalıştayı Özada: "Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek"

İHA

Kariyer Merkezleri Çalıştayı Özada: "Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda kentin paydaşları ile gerçekleştirilecek ortak projeler için bir çalıştay gerçekleştirildi.
Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan çalıştaya, Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi Koordinatörü Nazmiye Ülkü Pekkan, Çağ Üniversitesi Kariyer Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Eda Kayhan, Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Feyruz Usluoğlu, Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Komitesi Yetkilisi Yalçın Balcı, Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Güneş, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Özer Baydar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi koordinasyonunda kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’na üye kuruluşlarla Askıda Kariyer Merkezi Projesi’nin çerçevesini belirlemek için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu çalışmadan sonra genişletilmiş bir çalıştay yapacağız. Aynı amaca yürüyen kaynakların bir araya gelmesi Mersin’in marka değerine katkı sunacak büyük etkinliklere de katkı sağlayacak. İşverenlerle olan iletişimi güçlendirmek için neler yapabiliriz? Bu yönü güçlendirecek projelere ağırlık vermek istiyoruz. Bu çalıştay ile birlikte birlikteliğimizi daha da ileri taşıyacağız” dedi.

“Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek”
Dijital platformların pandemi döneminde ivme kazandığını söyleyen Özada, Kariyer Merkezi çalışmalarını da dijitale kaydırdıklarını söyledi. Özada, “İş arama konumunda olan adaylar ve öğrenciler için de artık iş arama kanallarında birçok metodun değiştiğini biliyoruz. Yeni dünyaya ayak uydurmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek. Firmaların iş ilanlarındaki deneyim kriteri dezavantajını en aza indirecek adaylar ile öğrencileri firmalarla buluşturacak bir organizasyon hedefliyoruz” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda kariyer merkezleri arasında doğan işbirliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de davet edilmesinden kısa bir süre sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde de bir kariyer merkezi kurulması için adım atıldı. Özada, bu işbirliğinin paydaşı olan bütün kuruluşların enerjisinin ve bir araya gelerek katkı sunma isteğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bu yapılanmayı harekete geçirdiğini belirterek, platformda bulunan tüm üyelere teşekkürlerini sundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kariyer merkezi çalışmalarına başladıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin, üniversitelerin de desteği ile bizler de sektöre, istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında da kariyer merkezi uygulamasını ilk biz gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuyu NGS inşaatının denetimini Fransız şirket Assystem yapıyor Assystem Türkiye ve Özbekistan Ülke Direktörü Kerem Sadıklar: “VVER 1200 teknolojisi, dünyadaki en güvenli teknolojilerden biridir”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS inşaatının denetimini Fransız şirket ...
Anamur'da 7 mahallenin kullandığı grup yolu iyileştiriliyor Akbacı: "Bu yol, ürünlerin piyasaya sürülmesi için çok büyük önem taşıyor"
YEREL HABERLER Anamur'da 7 mahallenin kullandığı grup yolu ...
Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
YEREL HABERLER Evden eve nakliye kamyonunda 69 kilo esrar ele geçti
Dolandırıcılar yakalanmamak için kiralık hesap kullanmışlar Mersin'de kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı Şahısların polislere yakalanmamak için başka kişiler adına açılan hesapları kullandığı, paraları 4-5 transfer yaptıktan sonra çektikleri tespit edildi Şüphelilerin bu yolla Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan vatandaşları yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları belirlendi
YEREL HABERLER Dolandırıcılar yakalanmamak için kiralık hesap ...
Evden depoya uyuşturucu taşıma polise takıldı Mersin polisi, evden eve taşımacılık yapan bir firmanın kamyonuyla bir evden depoya taşınan 69 kilogram esrar ele geçirdi Kutuların içerisinde tabakların her birinin arasına konan esrarlar, tek tek çıkarıldı
YEREL HABERLER Evden depoya uyuşturucu taşıma polise takıldı Mersin ...
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gerildi, Cumhur İttifakı salonu terk etti Mersin Büyükşehir Belediyesinin, genişlemeye karşı temenni kararı alınması teklifi görüşülürken tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı ile CHP’li ve HDP’li meclis üyeleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Vahap Seçer oturuma ara verdi, ancak AK Parti ve MHP’li üyeler salonu terk etti Temenni kararı, salonda bulunanların oy çokluğuyla kabul edildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gerildi, Cumhur ...
Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çocuğa çarptığı kaza, kamerada
Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı
YEREL HABERLER Engelli vatandaşlara kendi işini kurma fırsatı
Otomobil küçük kıza böyle çarptı Tarsus'ta caddenin karşısına geçmek isteyen kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil küçük kıza böyle çarptı Tarsus'ta caddenin ...
Atommash, Akkuyu NGS´nin 3´üncü güç ünitesi için nükleer reaktör üretimine başladı
YEREL HABERLER Atommash, Akkuyu NGS´nin 3´üncü güç ünitesi için ...
Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama şüphelisi yakalandı
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör ...
İstiklal Marşı Güzel Okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER İstiklal Marşı Güzel Okuma yarışmasında dereceye ...
Sokak hayvanları için Mersin'den İzmir'e yürüyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için Mersin'den İzmir'e yürüyor
Tarsus İdman Yurdu'nda görev dağılımı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu'nda görev dağılımı
Eczacılardan öğrencilere maske ve dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Eczacılardan öğrencilere maske ve dezenfektan desteği
"Mersin'in Kadınları Tiyatroda" sahnelendi
YEREL HABERLER "Mersin'in Kadınları Tiyatroda" sahnelendi
Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, 2,5 ayda 134 köyü gezip, ...
Ödüllü projeye katkı sağlayanlara plaket
YEREL HABERLER Ödüllü projeye katkı sağlayanlara plaket
Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hatıra ormanında yaşayacak
YEREL HABERLER Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımında ...
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu
Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin’den İzmir’e yürüyecek Hayvan hakları savunucusu 64 yaşındaki Semih İğdigül, yürüyüşle hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını umut ediyor
YEREL HABERLER Hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin’den ...
Özgürlük Mahallesine 9 bin metrekare park yapılacak
YEREL HABERLER Özgürlük Mahallesine 9 bin metrekare park yapılacak