Kariyer Merkezleri Çalıştayı Özada: "Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda kentin paydaşları ile gerçekleştirilecek ortak projeler için bir çalıştay gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan çalıştaya, Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Tarsus Üniversitesi Kariyer ve Mezun Ofisi Koordinatörü Nazmiye Ülkü Pekkan, Çağ Üniversitesi Kariyer Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Eda Kayhan, Toros Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Feyruz Usluoğlu, Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Komitesi Yetkilisi Yalçın Balcı, Eğitim ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Güneş, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Özer Baydar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezi koordinasyonunda kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu’na üye kuruluşlarla Askıda Kariyer Merkezi Projesi’nin çerçevesini belirlemek için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu çalışmadan sonra genişletilmiş bir çalıştay yapacağız. Aynı amaca yürüyen kaynakların bir araya gelmesi Mersin’in marka değerine katkı sunacak büyük etkinliklere de katkı sağlayacak. İşverenlerle olan iletişimi güçlendirmek için neler yapabiliriz? Bu yönü güçlendirecek projelere ağırlık vermek istiyoruz. Bu çalıştay ile birlikte birlikteliğimizi daha da ileri taşıyacağız” dedi.



“Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek”

Dijital platformların pandemi döneminde ivme kazandığını söyleyen Özada, Kariyer Merkezi çalışmalarını da dijitale kaydırdıklarını söyledi. Özada, “İş arama konumunda olan adaylar ve öğrenciler için de artık iş arama kanallarında birçok metodun değiştiğini biliyoruz. Yeni dünyaya ayak uydurmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Askıda Kariyer Projesi iş arama becerisindeki eksiklikleri giderecek. Firmaların iş ilanlarındaki deneyim kriteri dezavantajını en aza indirecek adaylar ile öğrencileri firmalarla buluşturacak bir organizasyon hedefliyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda kariyer merkezleri arasında doğan işbirliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de davet edilmesinden kısa bir süre sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde de bir kariyer merkezi kurulması için adım atıldı. Özada, bu işbirliğinin paydaşı olan bütün kuruluşların enerjisinin ve bir araya gelerek katkı sunma isteğinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bu yapılanmayı harekete geçirdiğini belirterek, platformda bulunan tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kariyer merkezi çalışmalarına başladıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ise “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin, üniversitelerin de desteği ile bizler de sektöre, istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında da kariyer merkezi uygulamasını ilk biz gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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