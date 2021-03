Akdeniz’de yeni başkan yardımcıları Mahmut Çalış ve Tufan Nenni oldu

Akdeniz Belediyesinde, meclis üyeleri Tufan Nenni ve Mahmut Çalış, başkan yardımcılığına atandı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu örnek uygulamamız Türkiye’de bir ilktir. Taze kan, her zaman yenilenme ve güçlenme demektir” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görev süresi dolan başkan yardımcılarının yerine yeni atamalar yapıldı. Bilgi İşlem ve Arşiv Müdürlüklerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Aydın Eğin’in yerine Tufan Nenni; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu olan Gökmen Akyürek’in yerine de Mahmut Çalış yeni başkan yardımcıları olarak atandı.



“Bu uygulamamız Türkiye’de ilk ve örnektir”

Daha önce başkan yardımcılığı görevini üstlenen tüm meclis üyelerine olduğu gibi Akyürek ve Eğin’e de teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bayrak yarışını devralan Çalış ve Nenni’ye de başarılar diledi. Gültak, “Bu bir bayrak yarışıdır. Belediyemizdeki yapı ve işleyişin daha işlevsel hale gelmesi ve taze kan ile bu yapının güçlendirilmesi adına başkan yardımcılarımızı değiştiriyor, meclis üyelerimizi dönüşümlü olarak başkan yardımcılığı görevine getiriyoruz. Zira bu görev değişimini, Akdeniz’de yaşayan her kesimin eşit temsil edilmesini sağlamak ve sorunlarının çözümünü hızlandırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Uygulamamız Türkiye’de bir ilk ve örnektir, çünkü Akdeniz renkli ve zengin kültürel yapısıyla öne çıkan bir ilçemizdir” şeklinde konuştu.



“Taze kan, yenilik ve güçlenme demektir”

Amaçlarının, Mersin ve Akdeniz’de yaşayan vatandaşlara hizmetin en iyisini en kısa sürede ulaştırmak olduğunu belirten Gültak, “Belediyeciliğin bir ekip işi olduğu gerçeği ile doğru, kararlı ve işlevsel bir ekip kurmak ve beraber yol yürümek zorundayız. Taze kan, her zaman yenilenme ve güçlenme demektir. Görev sürem içerisinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki süreçte birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.