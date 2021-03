Rektör Çamsarı’dan uluslararası yayını olan akademisyenlere teşekkür belgesi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, uluslararası yayın ve proje sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdim etti.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında proje, ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayını bulunan öğretim elemanlarına yönelik teşekkür belgesi takdim töreni, Senato Odasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Çamsarı, Mersin Üniversitesinin güçlü bir altyapısı ve akademik kadrosu olduğunu belirterek, gelinen bu durumla da gurur duyduğunu söyledi. Rektör Çamsarı, “Üniversitemiz tüm fakülte ve yüksekokullarımızla birlikte çok daha güçlü bir durumda. Örneğin, Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarımız, ülkemizdeki birçok fakülteden daha güçlü bir konuma geldi. Bu durum akademik olarak ve pratik eğitim açısından da üniversitemiz için çok önemli ve gurur verici. Biz de bugün güçlü akademik kadromuz içerisinde, dallarında en fazla yayın yapan öğretim üyelerimizi onore etmek istedik” dedi.



“Hocalarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz”

Öğretim elemanlarına her türlü desteği verdiklerini ve elde edilen başarılarla da gurur duyduklarını vurgulayan Çamsarı, “Son yıllarda hocalarımıza araştırmaları için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hocalarımız, bölümlerinde örnek oluşturacak ve gençlerimize de destek olacak kişiler. Üniversitemizde genç bir ekibimiz var, öğretim elamanlarımızın daha aktif çalışmasıyla birlikte yayın konusunda ilk üç sıraya girmemiz mümkün. Atıf sayılarında iyi rakamlara sahibiz ve birçok alanda da üniversitemiz ilk 20’de yer alıyor. Bizler için yayınlar, projeler ve atıflar çok önemli. Zaten kurumumuzun varoluş nedeni de bu bilimsel bilgileri üretmek” diye konuştu.

MEÜ’nün aldığı ödüller ve kazandığı başarıların, hedeflerine ulaştıklarını gösterdiğini belirten Çamsarı, gayret gösterildiğinde üniversitenin marka değerinin daha da yükseleceğini ifade etti. Proje, ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayını bulunan öğretim elemanlarına teşekkür eden Çamsarı, kendilerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Rektör Çamsarı, konuşmasının ardından öğretim elemanlarıyla MEÜ’nün mevcut durumu ve gelecekte yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tören, öğretim elemanlarına Çamsarı tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Törende yer almayan ve uluslararası proje ve yayını bulunan diğer öğretim elemanlarına teşekkür belgelerinin kendi birimlerinde dekanlar ve yüksekokul müdürleri tarafından verileceği bildirildi.

