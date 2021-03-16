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Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak

DHA

Çukurova Bölgesel Havalimanı, 2022'nin üçüncü çeyreğinde tamamlanacak


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)ÇUKUROVA Bölgesel Havalimanı üstyapı inşaatını üstlenen Kozuva Şirketler Grubu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Çukurova Bölgesel Havalimanı üst yapı ihalesini kazanan Kozuva Şirketler Grubu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva´nın Mersin´i ziyareti ve yaptığı açıklamalar kentte heyecan yarattı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan´ı ziyaret eden Kozuva, yatırımın son durumu ve planlamalar hakkında bilgi paylaştı. 2022 yılı üçüncü çeyreğine çalışmaları yetiştirmek adına 7 gün 24 saat esaslı bir çalışma takvimi oluşturduklarını bildiren Kozuva, bölgede e-ticareti yaygınlaştırmak adına kargo taşımacılığına öncelik vermek istediklerini belirtti.
Havalimanına tren yolu bağlantısı sağlanacağını da kaydeden Kozuva, aynı zamanda Mersin Limanı ile entegre hizmet verilip, bölgenin lojistik imkanlarını daha da güçlendireceklerini vurguladı. Kozuva, havaalanı işletmeciliği konusunda uluslararası bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "Biz Çerkezköy´de faaliyet gösteren bir grubuz ancak bizim Favori LLC firmamız dost ve kardeş Somali´de Mogadişu Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı´nın işletmesini yapıyor. Somali güvenlik konusunda zor bir ülke. Biz orada sorunsuz şekilde işletmeciliğimizi yapıyoruz. Orada hizmet veren `Decale´ isimli otelimiz de Somali´yi bırakın Afrika kıtasında adından söz ettiren bir otel. Çukurova Bölgesel Havalimanı konusunda kendimize güveniyoruz, biraz önce anlattığım tecrübelerimizin ışığında da diyoruz ki 'Somali´de havalimanı işleten bir firma dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş yapar.' Biz kendi ülkemizde de elimizi taşın altına koyup, ülkemizin en iyi yatırımlarından biri olacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı projemizi de yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık" dedi.
'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'
Normal şartlarda havalimanının yapımı için 30 aylık bir süre öngördüklerini ifade eden Kozuva, "Biz, Cumhurbaşkanımızın ülkemiz adına yapılan stratejik projelerin vakit geçirilmeksizin bitirilmesi talebini de göz önünde bulundurarak havalimanımızı önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine yetiştirmeye çalışacağız. Bu çerçevede 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma planı organize ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan´a da çok teşekkür ediyorum.  Vatandaşlarımıza bir an önce hizmet verilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
'SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ SÜRPRİZ KALSIN'
Havalimanının hizmete girdiğinde bölgenin ticaretinin artacağını, turizminin ise katlanacağına dikkat çeken Kozuva, şunları kaydetti: "Hem Ortadoğu hem de Körfez ülkelerine direkt uçuşun yapılması planlarımız arasında. Aynı zamanda dünyada Çin örneğini de dikkate alarak ülkemizin internet altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen e-ticaretin yaygınlaştırılması için kargo taşımacılığına da öncelik vereceğiz. Böylelikle hem Mersin hem de Adana kazanacak. Havalimanına tren yolu bağlantısı da sağlanacak. Bu da ticaretin katlanmasının önünü açacak. Bir diğer husus Türkiye´nin en büyük limanlarından olan Mersin Limanı ile de entegre şekilde çalışacağız. Benim sizlere aktaracağım birçok konu var ama sosyal sorumluluk projelerimiz de sürpriz olarak kalsın"
'EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise görüşmede Kozuva´nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu yatırımın tamamlanmasının kent, bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı. "Güçlü, deneyimli bir firma ve üst yapı inşaatının süratle devam edip tamamlanacağına inancımız tam" diyen Kızıltan, "Ancak yapılacak hem kara yolu hem de demir yolu bağlantısının havalimanı yatırımıyla eş zamanlı başlayıp tamamlanması önemli. Hatta bağlantı yolunun havalimanı inşaatından önce tamamlanması gerekir. Bu konu çok önemlidir, gerekli ödeneklerin hazır olması gerekmektedir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-03-16 13:44:55

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