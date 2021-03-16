Toroslar'da hijyen ve temizlik çalışması

Toroslar Belediyesi, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler bu kapsamda, taksi duraklarından ATM'lere ve semt pazarlarına kadar birçok yeri dezenfekte ediyor.

Toplum sağlığını korumak amacıyla Covid19 salgınına karşı mücadelesini sürdüren Toroslar Belediyesi işyerlerinden sağlık merkezlerine, ibadethanelerden kamu kurumlarına, otobüs ve taksi duraklarından ATM'lere ve semt pazarlarına kadar birçok yeri dezenfekte ederek, steril hale getiriyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ortak kullanım alanlarında hijyen çalışmalarının titizlikle devam edeceğini söyleyerek, korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tuttuklarını kaydetti.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasının, salgını en az hasarla atlatılması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız daha sağlıklı ortamlar sunmak. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek hükümetimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece bizlerin tedbir çalışmalarıyla atlatılabilecek bir süreç değil. Hepimize önemli görevler düşüyor. Rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım" diye konuştu.

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