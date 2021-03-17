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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

İHA

Yenişehir Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

Mersin merkez Yenişehir Belediyesi personeline olası bir deprem, heyelan, yangın ve sel anında alınması gereken önemlerle ilgili 'Temel Afet Farkındalık' eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde olası bir afet durumunda alınması gereken önemler anlatıldı. Doğal afet olayları öncesinde ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Temel Afet Bilinci Eğitmeni Esra Boz, "Hiç deprem yaşamayacağız diye bir şey yok ama ne zaman yaşayacağımızı da bilmiyoruz o yüzden hazırlıklı olmalıyız. Depreme hazırlıkta öncelikli olarak ailede planlama yapılmalıdır. Depremden korunmak için öncelikli olarak oturduğumuz evleri kontrol ettirelim. Deprem sigortasını yaptırmamız da önemli" dedi.

"Sadelik sağlıktır"
Evlerdeki yapısal olmayan risklerin ortadan kaldırılmasının da olası bir deprem anında yaşanabilecek felaketleri önleyebileceğini anlatan eğitmen Boz, "Camlar, kombi, elektrikli ısıtıcılar, büyük avizeler, çerçeve panolar, kapı önlerinde olan portmantolar, girişi çıkışı önleyecek saksılar bizim için yapısal olmayan risklere girer. Biz deprem veya herhangi bir olay için sadelik sağlıktır diyoruz. Evlerimiz ne kadar sade olursa bizler için daha sağlıklı olacak. Bir sarsıntı anında girişinizi çıkışını önleyecek, işin kötüsü kurtarma ekiplerinin de eve girmesini engelleyecek. Yani bizim kişilere ulaşma süremizi uzatacak. 1999 yılındaki Kocaeli depreminde yaralanmaların yüzde 50’si, ölümlerin de yüzde yüzde 3’ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmış. Buda demektir ki evin içindeki bir eşya kolaylıkla öldürebilir" ifadelerini kullandı.
Deprem ve heyelan anında 'çök, kapan, tutun' yönteminin korunmak için önemli olduğunu vurgulayan eğitmen Boz şunları söyledi:
"Bunun amacı mümkün mertebe kafatası ve omurilik yaralanmalarından korumaktır. Hedefi küçültmek ve orada bir yaşam boşluğu oluşturmaktır. Korunmak için masaların altına girin deniliyor kesinlikle masaların altına girilmemeli, masaların çoğunluğu ahşap, kırılmaları durumunda öldürücü olur. Masa, koltuk, güvenli beyaz eşyanın yanına çök, kapan, tutun hareketi ile yaşam boşluğu oluşturacağız. Kapı altlarına saklanılmamalıdır, maalesef buda yanlış bilinen bir bilgi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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