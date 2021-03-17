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Akdeniz Belediyesi, 4 bin 500 öğrenciye ‘LGS Hazırlık Devam Seti’ dağıttı

İHA

Akdeniz Belediyesi, 4 bin 500 öğrenciye ‘LGS Hazırlık Devam Seti’ dağıttı

Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan 3 bin gence verdiği desteğin ardından, liselere geçiş sınavına hazırlanan 4 bin 500 öğrenciye de ücretsiz hazırlık seti dağıttı.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan Akdenizli öğrencilere desteği artarak devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe sınırlarında yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi Sınavına (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerine ‘LGS Hazırlık Devam Seti’ hediye edildi. Çözerken öğreten, yeni tarz, yeni nesil üst düzey mantık ve muhakeme sorularından oluşan ve içerisinde 8 sözel, 8 sayısal olmak üzere toplam 16 deneme sınavı bulunan LGS'ye hazırlık seti, 8’inci sınıf öğrencisi 4 bin 500 çocuğa ulaştırıldı.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de Eğitim Akademisi paketi verilmişti
Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise mezunu ve son sınıf öğrencileri için geçen haftalarda hayata geçirdiği ve Mersin’de bir ilk olan ‘Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi Projesi’ ile de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 3 bin Akdenizli öğrenciye Tam Öğrenme Modeline uygun şekilde hazırlanan ‘Eğitim Akademisi’ paketini hediye etmişti.

“Çocuklarımızın eğitimi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz”
Eğitim süreci ve öğrencilere yönelik projelere ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediyenin tüm imkanları ölçüsünde çocukların eğitim sürecine desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Gültak, “Çocuklarımız, en kıymetli varlığımız, umudumuz ve bizim geleceğimizdir. Çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi için tüm gücümüzü ve imkanlarımızı seferber ederek, onlara her türlü desteği sunacağız. Eğitim sürecini çok önemsiyoruz. Salgın nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, bir yandan çocuklarımıza eğitim setleri ulaştırıp onlara destek olurken, diğer yandan okullarımızın da fiziki koşullarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bir ülke ancak eğitimin kalitesinin yanı sıra, eğitimcilere ve öğrencilere sunulan destek ve imkanlarla büyür, gelişir ve her alanda yükselebilir” dedi.

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