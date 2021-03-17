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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de tabela kirliliği ve kaldırım işgaline izin verilmeyecek

İHA

Mersin’de tabela kirliliği ve kaldırım işgaline izin verilmeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tabela kirliliğini sona erdirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları hızlandırıyor. Uzun süredir konu hakkında çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, esnafın görüş ve önerilerini de dikkate alarak bir yol haritası hazırladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Aynur Ata ve Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, geçtiğimiz günlerde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’i ziyaret etti. Ziyarette, tabela ve bez afişlere standart getirilmesi için meclis kararıyla tek tip tabelaya geçilmesi ve kaldırım işgallerinin önlenmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

“Mersin’de tabela kirliliğini ortadan kaldırmak için bir çalışma başlatalım dedik”
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’de tabela kirliliğini sona erdirmek için çalışmaları başlattıklarını açıklamıştı. Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Mersin’de tabela kirliliğini sona erdirmek için ilgili oda başkanları ile esnafın da görüş ve önerilerini aldıklarını söylemişti. Seçer, “Muazzam bir tabela kirliliği var. Biz bu çalışmaya bir yıldan daha önceki bir süreçte başladık. ESOB Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ben bir araya geldik. Bu konuda onların da görüşlerini aldım ve öncelikli olarak esnafımızla toplantı yaparak; onları da bu konuya hazırlayarak, aydınlatarak artık Mersin’de tabela kirliliğini ortadan kaldırmak için bir çalışma başlatalım dedik” diye konuşmuştu.

“Tabela kirliliği ve kaldırım işgalleri konusunda yasaların verdiği yetkiyi uygulayacağız”
Kaldırım işgalleri konusunda da vatandaşlardan çok fazla şikayet geldiğini ifade eden Seçer, “Büyükşehir Belediyesine ya da ilçe belediyelerine ait kaldırım ve caddelerde bu hususlar artık esnafın, vatandaşın canına tak etmiş. Ancak pandemi bazı tedbirler almamızı zorunlu olarak geciktirdi, çünkü bir taraftan pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntıların ardına bizim bu tip uygulamalarımız doğru olmaz anlayışıyla geri adım attık. Fakat görüyorum ki, kaldırım işgalleri, tabela kirliliği pandemi vesaire dinlemiyor. Buradan duyurmak isterim ki; Mersin’de tabela kirliliği ve kaldırım işgalleri konusunda yasaların bize verdiği yetkiyi uygulamaya başlayacağız” demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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