Mersin Büyükşehir Belediyesi, ağaçlara bahar bakımı yapıyor. Ekipler, kent genelinde budama yaparak, ağaçları yaz aylarına hazırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sona ermesinin ardından kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde budama çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar ile ağaçların gençleştirme budaması yapılarak yaz aylarına hazırlanması sağlanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi 211. Caddede yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının budama çalışmasını yaptı. Caddede çalışmalar, 1 kovalı araç, 1 kamyon, 1 kepçe ve 8 personel ile gerçekleştirildi.



50 yıllık çınarlar gençleştiriliyor

Budama ekipleri sorumlusu Orman Mühendisi Zeliha Mecit, ağaçların yol güvenliğini tehdit ettiğine dair çok fazla şikayet aldıklarını ifade ederek, hem yol ve yaya güvenliğini sağlamak hem de ağaçların gençleştirilmesi amacı ile ağaçlarda budama yaptıklarını dile getirdi. Yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının 50 yaşında olduğuna dikkat çeken Mecit, “Burada bulunan çınarlar yaklaşık 50 yıl önce dikilmiş olup yol kenarında çok güzel bir yapı oluşturmuşlar. Vatandaşlar bu durumdan oldukça keyif alıyorlar, ancak ağaç dallarının çok aşağılara sarkmış olmasından dolayı yaya ve araç trafiğini belli noktalarda engelliyorlardı. Bununla alakalı olarak vatandaşlarımızdan bazı şikayetler almaktaydık. Bu şikayetlerin giderilmesi için budama çalışması ile ağaçları sağlıklı hallerine devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Budama faaliyetleri boyunca yol ve yaya güvenliğine dikkat eden ekipler, budama yapılan alanlarda uyarıcı levha ve işaretler ile yayaların ve araçların trafik güvenliğini de sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.