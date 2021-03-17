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Büyükşehir Belediyesi 11 noktada ‘Mahalle Mutfak Büfesi’ kurdu

İHA

Büyükşehir Belediyesi 11 noktada ‘Mahalle Mutfak Büfesi’ kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa 3 çeşit yemeği 3 TL’den ulaştırdığı Mahalle Mutfakları kapsamında 11 noktaya ‘Mahalle Mutfak Büfesi’ yerleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bir yıldır sürdürdüğü Mahalle Mutfakları hizmetiyle dezavantajlı mahallelerdeki yurttaşlara 3 çeşit yemek 3 TL’den ulaştırılıyor. Kapsamı her geçen gün genişleyen hizmet, en son 1’i sabit 13’ü mobil olmak üzere toplam 14 noktaya ulaşmıştı. ‘Mobil Mahalle Mutfakları’ ile verilen hizmet, 11 noktada yerini ‘Mahalle Mutfak’ büfeleri bıraktı. Tarsus ve kent merkezinde yeni açılan 3 noktayla birlikte Mahalle Mutfak noktalarının sayısı 17’ye yükseldi.

Vatandaşlar yemeklerini artık ‘araçtan’ değil, ‘büfeden’ alacak
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mahalle Mutfakları hizmeti, önceki yılın mart ayında merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezindeki sabit noktada başlamıştı. İlerleyen süreçte bu hizmet araçlar vasıtasıyla 13 noktaya daha ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi, mobil olarak hizmet verilen 11 noktaya Mahalle Mutfak büfelerini yerleştirdi. Aşhanede hijyenik koşullarda yapılan yemekler tek kullanımlık kaplara konularak önce Mahalle Mutfak büfelerine getiriliyor, oradan da vatandaşlara ulaştırılıyor.

3 yeni noktadan 2’si Tarsus’ta hizmete girdi
Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi ile Tarsus Öğretmenevi civarında 2 yeni nokta mobil olarak hizmete girdi. Mahalle Mutfak büfelerinden birisi ise merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu civarına yerleştirildi. Bu noktalarla birlikte sayısı 17’ye yükselen Mahalle Mutfaklarının adresleri ile aylık yemek listeleri mersin.bel.tr adresinin ‘duyurular’ kısmında yayımlanıyor.

“Araçlarımızı farklı noktalara kaydırarak kısa sürede 25 noktaya çıkmayı planlıyoruz”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, yeni uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:
“Başkanımızın sosyal belediyecilik anlayışıyla hem yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz hem de mevcutta olan projelerimizin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Daha önce araçlarla vermiş olduğumuz Mahalle Mutfak hizmetlerimizi şu an yavaş yavaş Mahalle Mutfak büfelerimizle daha nitelikli hale getiriyoruz. Daha hijyenik koşullarda, vatandaşın daha rahat ulaşabileceği şartlarda hizmet vermekteyiz.”
Yerleştirilen büfelerin ardından boşa çıkan araçları ne şekilde değerlendireceklerini de açıklayan Yıldırım, “Araçlarımızı farklı noktalara kaydırarak kısa sürede 25 noktaya çıkmayı planlıyoruz” dedi.

“İnsanların mutfağında bazen yemek pişmiyor”
Şevket Sümer Mahallesi sakinlerinden Taybet Nas, büfe kurulduğundan bu yana hizmetten ikinci kez faydalandığını belirterek, “İnsanlar işe, hastaneye veya bir yere gidiyor, oradan geç geliyor. Yemek yapmaya yetişemiyor. Bu da onun için iyi oluyor, destek oluyor. Zaten her şeyin fiyatı iki, üç kat artmış. İnsanların mutfağında bazen yemek pişmiyor. Vahap Seçer’e teşekkür ederim. Halkın desteğiyle oraya gitti, bizler de elimizden tutsun istiyorduk. O da herhangi bir ayrım yapmadan güzel hizmetler yapıyor” diye konuştu.

“Artık 3 kişilik yemek alamıyoruz, burada 9 TL verdim aldım”
Mahalle sakinlerinden Cevahir Ertem ise ilk defa 3 TL’ye 3 çeşit yemek aldığını vurgulayarak, “Bakkalda her şey çok pahalı olmuş. Artık böyle 3 kişilik yemek de alamıyoruz. Aslında ekmek almaya gelmiştim. Baktım, sordum ‘3 çeşit yemek 3 TL’ dediler. İlk defa alıyorum. 3 TL ne ki? Biz bakkala gidiyoruz, 20 TL götürüyoruz, akşam yemeğini ancak yapabiliyoruz. Burada 9 TL verdim aldım” şeklinde konuştu.

Tarsus’ta hizmet noktası 6’ya ulaştı
Tarsus’ta da Fahrettinpaşa, Mithatpaşa, Çağlayan ve Girne mahallelerinin ardından Şahin Mahallesi ile Öğretmenevi önüne kurulan stantlarda Mahalle Mutfağı hizmeti verilen noktaların sayısı 6’ya ulaştı. Yemek alan Fatma Ceylan, “İyi bir şey, maddi durumu olmayanlar için. İnsanlar gerçekten işsiz, güçsüz. Teşekkür ediyoruz” dedi.
Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ise Mahalle Mutfaklarının vatandaşlara büyük bir destek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Belki dışarıdan bakıldığında basit gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Bir muhtar olarak mahallemizin de vatandaşların da durumunu biliyorum. 3 TL’yi bulamayan vatandaşlar var. 3 TL vatandaşlar için büyük kolaylık. Vatandaş 10 lirayla 3 çocuğunu, 4 çocuğunu doyurabiliyor. Bu da vatandaşların ekonomisine büyük bir katkı. Şu zor günlerde geçimin en dar olduğu günlerde Mahalle Mutfakları büyük bir destek. Mahalle mutfaklarının daha da yaygınlaşmasını istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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