Erdemli zabıtası, iş yerlerinde korona virüs denetimi yaptı

– İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bugün 81 ilde 300 bin personelle gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine, Erdemli Belediyesi ekipleri de destek verdi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pandemi dolayısı ile 81 ilde gerçekleştirilen denetimlere katılarak, ilçe genelindeki gıda satışı yapılan iş yerleri ve lokantalarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.



“Vatandaşlarımızın sağlığı hassas noktamız”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin sorunsuz olarak sürdüğünü belirten Başkan Tollu, vatandaşların huzurunu bozan ve sağlığını riske atan faaliyetlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Tollu, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı talimat üzerine ilçenin tüm görevlileri, yetkilileri denetim yapıyor. Zaten bizim arkadaşlarımız salgının başladığı ilk günden itibaren ciddi manada denetimlerini yapmaktaydılar. Şu an da bakanlığımızın talimatı doğrultusunda, zaten zaman zaman geldiğimiz ve fikir teatisinde bulunduğumuz insanlarımızla birlikte, denetim yapmaya gayret ediyoruz. Erdemli’de sağlığın korunması, özellikle bu bulaşıcı hastalıktan insanlarımızın bertaraf edilmesi adına belediye görevlilerimizle birlikte denetim yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı hassas noktamız. Üzerinde durduğumuz üç konu var; hijyen, sosyal mesafe ve maske. Bu konuda, üreticiyi ve tüketiciyi aydınlatmak için denetim yapıyoruz. İnşallah bu belayı, bu illetti Erdemlimizin en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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